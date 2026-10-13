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Fisterra

Fisterra invita a descubrir el universo con realidad virtual y un planetario portátil

La actividad se celebrará en el Mercado Cultural de Fisterra, entre las 18.00 y las 21.00 horas

Diana Bergara
13/10/2026 18:02
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Fisterra se convertirá el próximo viernes 23 de octubre en un espacio dedicado a la divulgación astronómica con la llegada de ‘CEO no CAMIÑO’, una iniciativa que permitirá a los participantes descubrir el cielo de Galicia mediante experiencias inmersivas, realidad virtual y un planetario portátil.

La actividad se celebrará en el Mercado Cultural de Fisterra, entre las 18.00 y las 21.00 horas, con entrada gratuita y abierta a todos los públicos.

La propuesta forma parte del programa ‘O Teu Xacobeo’ de la Xunta de Galicia y combina divulgación científica, fotografía astronómica y nuevas tecnologías para acercar el conocimiento del universo a vecinos y visitantes.

Fisterra, reconocido como Destino Turístico Starlight, aprovechará esta actividad para poner en valor la calidad de su cielo nocturno como parte de su patrimonio natural y de sus atractivos turísticos.

La programación comenzará a las 18.00 horas con la apertura de una exposición fotográfica. Media hora después tendrá lugar la presentación del proyecto ‘CEO no CAMIÑO’, seguida de la proyección de un cortometraje documental y una charla divulgativa titulada ‘O ceo de Galicia’.

A partir de las 19.30 horas se desarrollarán las actividades inmersivas, con visitas guiadas a la exposición, experiencias mediante gafas de realidad virtual de 360 grados y sesiones en el planetario portátil. Desde las 20.30 horas habrá un período de visita libre, antes de la clausura prevista para las 21.00 horas.

La iniciativa está dirigida tanto al público general como a familias, peregrinos, centros educativos, visitantes y profesionales del turismo.

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