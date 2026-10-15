Avanza el Proxecto Xenoma Galicia con nuevas muestras en el hospital comarcal de Cee
Las extracciones de sangre continuarán el día 22 de octubre en el Virxe da Xunqueira
El proyecto Xenoma Galicia que impulsa la Xunta continúa avanzando con nueva toma de muestras en el hospital comarcal Virxe da Xunqueira de Cee, que se llevó a cabo este jueves por la tarde. En total se enviaron 342 mensajes para realizar las correspondientes extracciones, que continuarán el próximo 22 de octubre. El proyecto Xenoma Galicia lleva analizadas hasta ahora 3.112 muestras biológicas, entre saliva y extracciones de sangre.
El análisis de las muestras de 1.279 participantes de la fase 1 posibilitó encontrar 25 casos positivos más para las patologías cribadas. Concretamente, 14 participantes dieron positivo en cáncer de mama y ovario hereditario, 2 participantes dieron positivo en síndrome de Lynch, y 9 en caso de hipercolesterolemia familiar.
En total, hasta el momento se detectaron 53 positivos: 19 del piloto de sangre, 9 del piloto de saliva y 25 en lo que se lleva de la fase 1. De ellos, 30 positivos son de cáncer de mama y ovario, 7 positivos para el Síndrome de Lynch, 1 positivo tanto para cáncer de mama y ovario hereditario como para Síndrome de Lynch y 15 positivos en hipercolesterolemia familiar. La Xunta anima a participar en este estudio.