El parador de Muxía acoge el Encontro de Turismo da Costa da Morte cinco años después

Vistas exteriores del parador de Muxía Cedida

La CMAT (Costa da Morte Asociación de Turismo) celebrará la sexta edición del Encontro de Turismo da Costa da Morte el próximo 17 de noviembre. El evento tendrá como sede el Parador de Muxía, cinco años después de haber acogido la primera edición de la cita celebrada en 2021. El encuentro cuenta con la financiación de la Axencia Turismo de Galicia y la colaboración de la Diputación.

Desde la CMAT señalan que el regreso a Muxía tiene un significado especial, pues desde la primera edición ha ido creciendo en participación, alcance y repercusión hasta convertirse en una de la fechas señaladas en el calendario turístico del territorio.

La elección del parador, entre las diferentes propuestas recibidas para acoger el evento, permite volver al punto de partida y poner en perspectiva el camino recorrido. Además, este VI encuentro será un espacio para compartir el trabajo desarrollado por la CMAT a lo largo del último año, presentar nuevas propuestas y abordar los restos y oportunidades que tiene por delante el geodestino.

Durante el encuentro también se entregará el IV Premio Embaixador/a Costa da Morte, con el que la CMAT reconoce a las personas que contribuyen a dar visibilidad al territorio y a proyectar su identidad y valores más allá de sus fronteras.

Por otro lado, la CMAT incorpora este año un reconocimiento colectivo a las entidades de inclusión social que trabajan en el territorio, como agradecimiento a su labor para favorecer que todas las personas puedan gozar de los recursos, experiencias y tesoros que ofrece la Costa da Morte.