La octava edición del festival Comarea de Muxía, del 3 al 6 de diciembre

Carlangas, en la pasada edición del Comarea Diego F. Otero

El festival Comarea ya tiene fechas para su octava edición en Muxía. Será del 3 al 6 de diciembre con una propuesta que incluye obradoiros, conciertos en bares, actividades para la infancia y conciertos de mayor formato en el cámping Lago-Mar.

Comarea es un festival de música que nació en 2015 para dinamizar la vida cultural en Muxía, que tras un parón por la pandemia consolidó su recuperación en 2024. Se trata de un festival desestacionalizado, intergeneracional y diverso en estilos musicales, con un claro manifiesto a favor de la cultura en el rural.

El festival tendrá como escenario distintos espacios de Muxía, con un cartel de conciertos que se dará a conocer en los próximos días. Unos conciertos serán de pago y otros de acceso libre.

El Comarea busca la originalidad. Así, apuesta por proyectos independientes, sonidos híbridos y artistas en plena efervescencia creativa, más cerca del espíritu de los grandes festivales internacionales pero con un el calor y la escala de un evento de pueblo.

En edicións pasadas do Comarea se subieron al escenario artistas como Carl Craig (EEUU), Carlangas (Galicia), Fernando Costa (Andalucía), ANNA (Brasil), Guts (Francia), Raz & Afla (UK), Coco María (México) Omiri (Portugal), Toccororo (Las Palmas / Cuba), Dennis Ferrer (EEUU), Catuxa Salom (Galicia).

El Festival Comarea está organizado por Horta Creativa, una cooperativa cultural que impulsa proyectos desde una visión integral, encargándose de todo el proceso. "Traballamos con ilusión por desenvolver iniciativas no noso territorio, poñendo en valor a riqueza cultural e a autenticidade do produto local", apuntan desde Horta Creativa.