Mariña Lestón, este sábado no Mes da Fundación coa obra de teatro 'Costa da Morte. Cartografía dun naufraxio'
Na Casa da Cultura de Cee a partir das 20.30 horas
Tralas conferencias de Marta Riera e de Diego Andrade, e trala obra 'Os dous de sempre' de Mofa e Befa, a XIII edición do Mes da Fundación Fernando Blanco de Cee chega este sábado á cuarta e penúltima xornada do programa. Nesta ocasión, o teatro volve a ser o protagonista coa obra 'Costa da Morte. Cartografía dun naufraxio', peza escrita, producida e interpretada por Mariña Lestón, e que se desenvolverá na Casa da Cultura de Cee a partir das 20.30 horas.
Mariña Lestón é unha voz que emerxe da Costa da Morte para contar historias que permanecen agochadas no tempo.
A súa obra articúlase arredor da memoria colectiva, a identidade galega e a forza da palabra. Tendo o teatro como vía principal de expresión, a súa traxectoria combina sensibilidade artística e compromiso cultural.
Ademais da escena, Mariña explora novos formatos como a radio. É creadora do programa O Faladoiro de Escénicas, un pódcast onde conversa con figuras destacadas do teatro galego, poñendo en valor a diversidade do sector.
“Costa da Morte. Cartografía dun naufraxio” é unha viaxe sobre a historia do noso mar a través de relatos reais e cantigas populares interpretadas en directo. Historias sobre naufraxios na Costa da Morte para lembrar ás persoas que xa non están e para poñer en valor e visibilizar ás que quedaron en terra: as viúvas, as orfas, as que socorreron …
A peza é o resultado dun longo proceso de documentación, sustentado en entrevistas, hemerotecas e arquivos locais. Durante dous anos, Mariña recompilou testemuñas e cancións da tradición oral para construir unha dramaturxia que mestura palabra, música e imaxe.