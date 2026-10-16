Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

Mariña Lestón, este sábado no Mes da Fundación coa obra de teatro 'Costa da Morte. Cartografía dun naufraxio'

Na Casa da Cultura de Cee a partir das 20.30 horas

Diana Bergara
16/10/2026 10:49
MARIÑA LESTÓN
Mariña Lestón
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Tralas conferencias de Marta Riera e de Diego Andrade, e trala obra 'Os dous de sempre' de Mofa e Befa, a XIII edición do Mes da Fundación Fernando Blanco de Cee chega este sábado á cuarta e penúltima xornada do programa. Nesta ocasión, o teatro volve a ser o protagonista coa obra 'Costa da Morte. Cartografía dun naufraxio', peza escrita, producida e interpretada por Mariña Lestón, e que se desenvolverá  na Casa da Cultura de Cee a partir das 20.30 horas.

Mariña Lestón é unha voz que emerxe da Costa da Morte para contar historias que permanecen agochadas no tempo.

A súa obra articúlase arredor da memoria colectiva, a identidade galega e a forza da palabra. Tendo o teatro como vía principal de expresión, a súa traxectoria combina sensibilidade artística e compromiso cultural.

Ademais da escena, Mariña explora novos formatos como a radio. É creadora do programa O Faladoiro de Escénicas, un pódcast onde conversa con figuras destacadas do teatro galego, poñendo en valor a diversidade do sector.

“Costa da Morte. Cartografía dun naufraxio” é unha viaxe sobre a historia do noso mar a través de relatos reais e cantigas populares interpretadas en directo. Historias sobre naufraxios na Costa da Morte para lembrar ás persoas que xa non están e para poñer en valor e visibilizar ás que quedaron en terra: as viúvas, as orfas, as que socorreron …

A peza é o resultado dun longo proceso de documentación, sustentado en entrevistas, hemerotecas e arquivos locais. Durante dous anos, Mariña recompilou testemuñas e cancións da tradición oral para construir unha dramaturxia que mestura palabra, música e imaxe.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

MARIÑA LESTÓN

Mariña Lestón, este sábado no Mes da Fundación coa obra de teatro 'Costa da Morte. Cartografía dun naufraxio'
Diana Bergara
Carlangas no Comarea 2025. Foto Diego F. Otero

La octava edición del festival Comarea de Muxía, del 3 al 6 de diciembre
Rosa Balsa
20260915 Xenoma Galicia Cee 5

Más de la mitad de los positivos del proyecto Xenoma Galicia son de cáncer de mama y ovario
Rosa Balsa
O peixe incautado

Incautan catro toneladas de bocarte nun operativo na lonxa de Corcubión
Europa Press