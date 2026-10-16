Más de la mitad de los positivos del proyecto Xenoma Galicia son de cáncer de mama y ovario

El proyecto se está llevando a cabo en el hospital de Cee Xunta

El proyecto Xenoma Galicia que impulsa la Xunta continúa avanzando con nueva toma de muestras en el hospital comarcal Virxe da Xunqueira de Cee, que se llevó a cabo este jueves por la tarde.

El proyecto Xenoma Galicia lleva analizadas hasta ahora 3.112 muestras biológica, entre saliva y extracciones de sangre. El análisis de las muestras de 1.279 participantes de la fase 1 posibilitó encontrar 25 casos positivos más para las patologías cribadas. Concretamente, 14 participantes dieron positivo en cáncer de mama y ovario hereditario, 2 participantes dieron positivo en síndrome de Lynch, y 9 en caso de hipercolesterolemia familiar.

En total, hasta el momento se detectaron 53 positivos: 19 del piloto de sangre, 9 del piloto de saliva y 25 en lo que se lleva de la fase 1. De ellos, 30 positivos son de cáncer de mama y ovario, 7 positivos para el Síndrome de Lynch, 1 positivo tanto para cáncer de mama y ovario hereditario como para Síndrome de Lynch y 15 positivos en hipercolesterolemia familiar.

Uno de los participantes, este jueves en el Virxe da Xunqueira Xunta

Las extracciones de sangre se llevan a cabo en el Hospital Público Virgen de la Xunqueira para aquellas personas que fueron invitadas a participar en el estudio. La recogida de muestras también se llevará a cabo el día 22 de este mismo mes.

El horario para acudir a la extracción, con cita previa, es de 15,30 la 18,30 horas y no es necesario presentarse en ayunas. Durante la toma de muestras, el personal sanitario informa a las personas participantes de todos los pasos del proceso.

Para esta nueva recogida, se enviaron de manera aleatoria 342 mensajes SMS de invitación a participar en el distrito sanitario de Cee. El objetivo es alcanzar la participación de 68 personas.