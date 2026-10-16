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Fisterra

Más de la mitad de los positivos del proyecto Xenoma Galicia son de cáncer de mama y ovario

La toma de muestras en el hospital de Cee se llevó a cabo este jueves y habrá una segunda recogida el próximo día 22

Rosa Balsa
16/10/2026 10:15
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El proyecto se está llevando a cabo en el hospital de Cee
Xunta
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El proyecto Xenoma Galicia que impulsa la Xunta continúa avanzando con nueva toma de muestras en el hospital comarcal Virxe da Xunqueira de Cee, que se llevó a cabo este jueves por la tarde. 

El proyecto Xenoma Galicia lleva analizadas hasta ahora 3.112 muestras biológica, entre saliva y extracciones de sangre. El análisis de las muestras de 1.279 participantes de la fase 1 posibilitó encontrar 25 casos positivos más para las patologías cribadas. Concretamente, 14 participantes dieron positivo en cáncer de mama y ovario hereditario, 2 participantes dieron positivo en síndrome de Lynch, y 9 en caso de hipercolesterolemia familiar. 

En total, hasta el momento se detectaron 53 positivos: 19 del piloto de sangre, 9 del piloto de saliva y 25 en lo que se lleva de la fase 1. De ellos, 30 positivos son de cáncer de mama y ovario, 7 positivos para el Síndrome de Lynch, 1 positivo tanto para cáncer de mama y ovario hereditario como para Síndrome de Lynch y 15 positivos en hipercolesterolemia familiar.

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Uno de los participantes, este jueves en el Virxe da Xunqueira
Xunta

Las extracciones de sangre se llevan a cabo en el Hospital Público Virgen de la Xunqueira para aquellas personas que fueron invitadas a participar en el estudio. La recogida de muestras también se llevará a cabo el día 22 de este mismo mes.

El horario para acudir a la extracción, con cita previa, es de 15,30 la 18,30 horas y no es necesario presentarse en ayunas. Durante la toma de muestras, el personal sanitario informa a las personas participantes de todos los pasos del proceso.

Para esta nueva recogida, se enviaron de manera aleatoria 342 mensajes SMS de invitación a participar en el distrito sanitario de Cee. El objetivo es alcanzar la participación de 68 personas.

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