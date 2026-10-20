La Costa da Morte entra en la candidatura a una de las mayores reservas marinas de España

El Faro de Fisterra, uno de los enclaves más visitados de la provincia de A Coruña Archivo

La Costa da Morte formará parte de la candidatura con la que Galicia aspira a conseguir su octava reserva de la biosfera. Fisterra, Cee, Corcubión y Dumbría son los cuatro concellos de la comarca incluidos en el ámbito de influencia de este proyecto, que se extenderá desde el cabo Fisterra hasta el cabo Silleiro, en Baiona, y que, de recibir el reconocimiento de la Unesco, se convertiría en una de las mayores reservas de la biosfera marinas de España.

La candidatura de esta nueva reserva da biosfera en Galicia abarca una superficie de 145.778 hectáreas, de las cuales aproximadamente el 85% corresponden al medio marino. La propuesta se someterá esta misma semana a un proceso de participación pública para recoger aportaciones de particulares y entidades antes de su remisión al Gobierno central, encargado de iniciar la tramitación ante la Unesco.

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La inclusión de la Costa da Morte supone incorporar al proyecto uno de los espacios naturales más representativos del litoral atlántico. La candidatura pretende establecer un modelo de conservación y gestión coordinada de los ecosistemas marinos, insulares y costeros, teniendo en cuenta su relación con las actividades económicas y las poblaciones que dependen de ellos.

En concreto, el territorio propuesto comprende 123.916 hectáreas de superficie marina y otras 21.862 terrestres. Su área de influencia socioeconómica alcanza 34 municipios de las provincias de A Coruña y Pontevedra, desde Fisterra hasta Baiona.

En la provincia coruñesa, además de los cuatro concellos de la Costa da Morte, figuran Carnota, Muros, Outes, Noia, Porto do Son, Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Boiro y Rianxo. El ámbito continúa por las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo hasta alcanzar el extremo sur de la provincia pontevedresa.

Un espacio de gran valor ambiental

La propuesta reúne algunos de los ecosistemas más destacados de la fachada atlántica europea. Entre ellos se encuentran la propia Costa da Morte, Carnota-Monte Pindo, el monte y la laguna de Louro, las rías gallegas y el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Illas Atlánticas de Galicia.

Según los datos facilitados por la Xunta, dentro de la delimitación se encuentran 27 espacios con protección ambiental, 42 hábitats de interés comunitario y 234 taxones protegidos. La candidatura busca integrar estos enclaves en un sistema de gestión común que permita conservar su biodiversidad y favorecer un desarrollo sostenible.

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Una de las particularidades del proyecto es precisamente su marcado carácter marítimo. Frente a otras reservas de la biosfera con predominio terrestre, esta propuesta tiene el océano como elemento central y plantea una gestión conjunta de las aguas interiores, las islas, las rías y los espacios litorales.

El Gobierno gallego sostiene que esta protección puede resultar compatible con las actividades tradicionales de las comunidades costeras. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda destacó que el proyecto “demostra que é posible o equilibrio entre a protección do medio e o mantemento da actividade económica arraigada ao territorio, como a acuicultura, o marisqueo ou o turismo sostible”.

Una candidatura preparada desde 2024

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático comenzó a trabajar en esta iniciativa en 2024, con la colaboración de las tres universidades gallegas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y diferentes centros tecnológicos y de investigación.

El trabajo desarrollado durante estos dos años ha permitido elaborar un documento técnico que establece la delimitación territorial, la zonificación, el modelo de gestión y un plan estratégico para la futura reserva.

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La Xunta ha reunido hasta ahora 44 cartas de apoyo, entre ellas las de 23 concellos del área de influencia, las diputaciones de A Coruña y Pontevedra, las tres universidades gallegas, el patronato del Parque Nacional de las Illas Atlánticas y las siete reservas de la biosfera existentes en la comunidad.

El siguiente paso será la apertura de la consulta pública, durante la cual podrán presentarse propuestas para completar o mejorar la candidatura. Una vez estudiadas las aportaciones, la Xunta podrá remitir la documentación al Gobierno de España para que comience su tramitación internacional.

El reconocimiento todavía deberá superar ese procedimiento y recibir la aprobación de la Unesco. De conseguirlo, Galicia pasaría de siete a ocho reservas de la biosfera y ampliaría su presencia en la red internacional de espacios reconocidos por su valor ambiental y su apuesta por la convivencia entre conservación y actividad humana.