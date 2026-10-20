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Fisterra

La Xunta regula provisionalmente los Caminos a Fisterra, Portugués, Vía da Prata e Inverno hasta fijar límites oficiales 

También el tramo de Inverno "mientras no se apruebe definitivamente la delimitación de cada una de las rutas"

Agencias
20/10/2026 20:45
Un peregrino del Camiño Fisterra-Muxía
Un peregrino del Camiño Fisterra-Muxía
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La Xunta regula de forma provisional el trazado de los Caminos de Santiago de Fisterra y Muxía, Camino Portugués, Vía da Prata o Mozárabe, así como el de Inverno "mientras no se apruebe definitivamente la delimitación de cada una de las rutas". 

Este es uno de los más de medio centenar de cambios normativos que se recogen en la futura ley de acompañamiento a los presupuestos gallegos para 2027, con el objetivo de "reforzar la seguridad jurídica" para la identificación de estas cuatro rutas jacobeas conforme a lo previsto en el Plan Básico Autonómico. 

Y es que oficialmente solo tres vías están delimitadas en la actualidad con la máxima protección: Camino Francés, Inglés y el del Norte (también conocido como Primitivo). Está pendiente concluir los límites oficiales en las otras cuatro vías con base en la ley gallega de patrimonio cultural. Así, las rutas de Fisterra, Portugués, Vía da Prata e Inverno "tienen la consideración de bienes catalogados, con la categoría de territorios históricos". De tal forma, mientras no se apruebe el trazado definitivo, sus límites serán los que se establecen en el Plan Básico Autonómico de 2018. Así "prevalecerán sobre las determinaciones discrepantes de los instrumentos de planeamiento urbanístico". El Gobierno gallego busca "reforzar la seguridad jurídica" con la vista puesta en el Xacobeo 2027, a unos meses de que dé inicio el próximo Año Santo.

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