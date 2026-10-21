Lidl abre en Cee su primera tienda de la comarca de Fisterra tras invertir más de cinco millones de euros

Personal y autoridades posan en el exterior del establecimiento Cedida

Lidl continúa incrementando su presencia en Galicia con la apertura este jueves de su tienda en el municipio de Cee, en el que es también su primer establecimiento en la comarca de Fisterra. Ubicado en el parque empresarial de la localidad, este nuevo punto de venta ha supuesto una inversión superior a los cinco millones de euros destinada a su construcción y equipamiento.

Las nuevas instalaciones disponen de una sala de ventas de más de 1.200 m² y un amplio aparcamiento con 118 plazas, ofreciendo servicio al público de lunes a sábado en horario continuado de 9:00 a 21:30 horas y los domingos de 9.00 a 15.00h.

La nueva tienda pone a disposición de los clientes el surtido habitual de Lidl, con una amplia propuesta destinada a cubrir las necesidades de compra del día a día. Entre su oferta se incluye una variada selección de alimentación y productos frescos, como fruta, verdura, carne, pescado y panadería, además de productos de nevera, bebidas, cosmética, higiene personal, limpieza y artículos de bazar.

Esta tienda contará con una veintena de trabajadores, de los que la gran mayoría se corresponden con puestos de nueva creación (17 de los 18 empleos).

A este impacto directo hay que agregar la huella que generada en la consolidación y refuerzo de las plantillas de los proveedores de proximidad a los que la cadena ha contratado las obras: la ingeniería coruñesa Cotecno asumió la dirección técnica, mientras que la constructora Esqueiro lideró los trabajos de edificación.

La alcaldesa de Cee, Margot Lamela Louzán, acompañada de los ediles Belén Fernández Conde (Promoción Económica), Alfonso Canosa Blanco (Obras), Luisa Rodríguez Riveiro (Servicios Sociales), Emilia Trillo Lojo y la gerente de la empresa pública Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) —entidad que comercializó la parcela—, Beatriz Sestayo, participó este miércoles en una visita al establecimiento, en la que estuvo guiada por una delegación de Lidl encabezada por el director regional para Galicia, Jaime Herrá.

Al término del recorrido, Lamela subrayó que “la apertura de Lidl es una buena noticia para Cee y para toda la Costa da Morte. Cuando una empresa de la dimensión de Lidl decide instalarse en nuestro parque empresarial, está apostando por el potencial de nuestra villa, por su situación estratégica y por la capacidad que tenemos para ofrecer servicios a toda una comarca”.

Visita institucional al establecimiento de Cee Cedida

La entrada en funcionamiento de este Lidl llevará a la cadena a estar presente en 32 ayuntamientos gallegos. Con una red de 42 establecimientos distribuidos entre las cuatro provincias, la cadena reafirma su estrategia de expansión sostenida también fuera de las grandes ciudades, acercando su oferta de productos de calidad al mejor precio a entornos rurales y semiurbanos.

El director regional de Lidl en Galicia, Jaime Herrá, señala que “la obra de Cee es una prueba de nuestra voluntad y nuestro compromiso por llegar cada día un poco más lejos para estar más cerca de nuestros clientes, aunque vivan lejos de los grandes núcleos de población”. Así, Cee, con 7.731 vecinos, se convierte en la localidad gallega menos poblada que cuenta con un Lidl.

Las nuevas instalaciones incorporan avanzadas medidas de eficiencia energética: el edificio está dotado con 500 m2 de paneles solares destinados al autoconsumo fotovoltaico e incluye tres puntos de carga rápida para vehículos eléctricos en su zona de estacionamiento.

Una degustación para recibir a los clientes

Para celebrar la inauguración, Lidl dará la bienvenida a sus clientes durante la jornada de este jueves con una degustación gratuita de productos regionales, con especial protagonismo de quesos y frutas locales. Impacto en la provincia Según el último ‘Informe de impacto corporativo de Lidl’, elaborado por la consultora independiente PwC, la actividad de Lidl genera una huella global de 238,3 millones de euros en la provincia de A Coruña, lo que supone un 0,74% del PIB total, convirtiéndose así en la segunda provincia gallega en la que su actividad tiene mayor peso. Este es el resultado de sumar el impacto directo (23,5 millones), indirecto (180,6 millones) e inducido (34,2 millones), que han ido creciendo de manera sostenida, acumulando un aumento del 62,95% desde 2018. Asimismo, la cadena ya dinamiza cerca de 5.000 puestos de trabajo en A Coruña, entre directos (435), indirectos (3.928) e inducidos (588), lo que representa el 1,02% del total de la provincia. De este modo, A Coruña es la demarcación gallega en la que Lidl apoya más empleos, tanto en términos absolutos como en valores relativos de aportación al tejido laboral. Este liderazgo se corresponde con el incremento sostenido de los últimos años, ya que desde 2018 Lidl ha incrementado un 60,2% su impacto laboral.Para celebrar la inauguración, Lidl dará la bienvenida a sus clientes durante la jornada de mañana con una degustación gratuita de productos regionales, con especial protagonismo de quesos y frutas locales.