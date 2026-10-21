O Mago Paco, no Mes da Fundación de Cee, cun espectáculo reivindicativo
Dirixido a escolares e usuarios de Aspadex
O alumnado de 3º e 4º de Primaria do CPR Manuela Rial e do CEIP Vila de Cee, así como os usuarios da asociación Aspadex, asistirán este xoves a unha nova proposta encadrada dentro da XIII Edición do programa O Mes da Fundación Fernando Blanco de Cee. Será na Casa da Cultura a partires das 11.00 horas.
Desta volta o Mago Paco presenta 'Unha maxia diferente', un espectáculo reivindicativo onde a través de historias e xogos de maxia trabállanse as diferenzas humanas como un punto de unión no que vernos reflectidos. A igualdade e a violencia de xénero dende un punto de vista divertido e ilusionante, sin perdelo trasfondo educativo.
Desta volta o Mago Paco presenta "Unha maxia diferente", un espectáculo reivindicativo onde a través de historias e xogos de maxia trabállanse as diferenzas humanas como un punto de unión no que vernos reflectidos. A igualdade e a violencia de xénero dende un punto de vista divertido e ilusionante, sin perdelo trasfondo educativo. Ser diferente é o mais divertido e xenuíno que temos os seres humanos.