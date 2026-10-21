'Somos los del 24' lleva a Santiago una exposición colectiva de ocho artistas que traspasa fronteras

Los ocho artistas que exponen en Santiago Cedida

El colectivo artístico Somos los del 24 lleva a Santiago una exposición colectiva con artistas de diferentes procedidas y sensibilidades creativas, con obras que llegan de lugares como Andorra y Japón. La muestra, titulada 'Un mismo pulso', se inaugurará el 5 de noviembre (19.00 horas) en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, donde podrá visitarse hasta el 28 de noviembre.

La pintora larachesa Maribel Castiñeira (XMÑ), expone junto a Sonia Jiménez Montoro, Nerea Jausoro, Rocío Fujiki, Juan Antonio Delgado Hurtado (Pancho), Javier Cabrera León, Alexandre Parejo y Laura S. Naudí. a artistas como en Santiago, a las 19.00 horas. El acto inaugural será presentado por Isabel Méndez Naya.