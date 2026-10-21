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Fisterra

'Somos los del 24' lleva a Santiago una exposición colectiva de ocho artistas que traspasa fronteras

Maribel Castiñeira (XMÑ), expone junto a Sonia Jiménez Montoro, Nerea Jausoro, Rocío Fujiki, Juan Antonio Delgado Hurtado (Pancho), Javier Cabrera León, Alexandre Parejo y Laura S. Naudí.

Diana Bergara
21/10/2026 13:29
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Los ocho artistas que exponen en Santiago
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El colectivo artístico Somos los del 24 lleva a Santiago una exposición colectiva con artistas de diferentes procedidas y sensibilidades creativas, con obras que llegan de lugares como Andorra y Japón. La muestra, titulada 'Un mismo pulso', se inaugurará el 5 de noviembre (19.00 horas) en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, donde podrá visitarse hasta el 28 de noviembre. 

La pintora larachesa Maribel Castiñeira (XMÑ), expone junto a Sonia Jiménez Montoro, Nerea Jausoro, Rocío Fujiki, Juan Antonio Delgado Hurtado (Pancho), Javier Cabrera León, Alexandre Parejo y Laura S. Naudí. a artistas como  en Santiago, a las 19.00 horas. El acto inaugural será presentado por Isabel Méndez Naya.

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