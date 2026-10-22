Dumbría presenta una programación cultural en clave de igualdad para octubre y noviembre

Cartel de una de las actividades programadas Cedida

El Concello de Dumbría presenta una agenda de actividades culturales para octubre y noviembre, con la igualdad como eje conductor. A mayores, se realizarán obradoiros infantiles en las cinco casas culturales.

La primera cita es este viernes en la biblioteca de O Ézaro (18.30 horas), con un obradoiro de de modelado con masa para niños a partir de cuatro años. También este viernes comienza el Festival Escena Muller de la mano de Atenea García con el espectáculo de narración oral 'As ben dadas', en la casa cultural de Berdeogas (19.00).

Este sábado tendrá lugar un encuentro con mujeres escritoras en la biblioteca de O Conco (11.30 horas). En el mismo participarán Nieves García Centeno, Rebeca Cernadas Ameijeiras, Érica Domínguez Pais, Guadalupe Vázquez Formoso, Natalia Lema Otero, Ainhoa Conde Castro y Natalia Monje.

La programación continúa los días 28 y 29 de este mes con el obradoiro titulado 'Creando panos' a cargo de Noelia Darriba, en la casa cultural de Olveira.

El día 30 continúa el Festival Escena Muller con una doble sesión de narración oral con Soraya Lema: por la mañana, con 'Aitana e a avoa' en el CEIP Santa Eulalia; por la tarde, en Buxantes con 'Contos para querernos'. La narración oral seguirá el 1 de noviembre con Bea Campos y 'Chegar e encher' en el salón del albergue de Dumbría.

Las propuestas para los más pequeños también incluyen el día 30 de octubre el espectáculo 'Esperta o rinoceronte', de Nao Caracola, en la casa cultural de Olveira. La actividad se enmarca en el Outno das Artes de la Diputación.

Ya en el mes de noviembre, el día 8 llega a la casa cultural de Olveira la obra de teatro 'Dous no Camiño', con Isabel Risco y Fran Rei (19.00 horas).

El 13 de noviembre Verónica Rilo lleva la narración oral para adultos al edificio Bitácora de O Ézaro con 'Lavandeiras' (20.00 horas).

en la casa cultural de Olveira.

El 25 de noviembre, en el marco del Circuíto en igualdade de la Diputación, la casa cultural de Olveira acogerá 'Travesía unicornio', una obra de teatro familiar a partir de las 18.00 horas.