Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

Dumbría presenta una programación cultural en clave de igualdad para octubre y noviembre

A mayores, habrá obradoiros infantiles en las cinco casas culturales a lo largo del próximo mes

Rosa BalsaCarballo
22/10/2026 22:56
TRAVESÍA UNICORNIO DUMBRÍA
Cartel de una de las actividades programadas
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Dumbría presenta una agenda de actividades culturales para octubre y noviembre, con la igualdad como eje conductor. A mayores, se realizarán obradoiros infantiles en las cinco casas culturales.

La primera cita es este viernes en la biblioteca de O Ézaro (18.30 horas), con un obradoiro de de modelado con masa para niños a partir de cuatro años. También este viernes comienza el Festival Escena Muller de la mano de Atenea García con el espectáculo de narración oral 'As ben dadas', en la casa cultural de Berdeogas (19.00).

Este sábado tendrá lugar un encuentro con mujeres escritoras en la biblioteca de O Conco (11.30 horas). En el mismo participarán Nieves García Centeno, Rebeca Cernadas Ameijeiras, Érica Domínguez Pais, Guadalupe Vázquez Formoso, Natalia Lema Otero, Ainhoa Conde Castro y Natalia Monje. 

La programación continúa los días 28 y 29 de este mes con el obradoiro titulado 'Creando panos' a cargo de Noelia Darriba, en la casa cultural de Olveira.

El día 30 continúa el Festival Escena Muller con una doble sesión de narración oral con Soraya Lema: por la mañana, con 'Aitana e a avoa' en el CEIP Santa Eulalia; por la tarde, en Buxantes con 'Contos para querernos'. La narración oral seguirá el 1 de noviembre con Bea Campos y 'Chegar e encher' en el salón del albergue de Dumbría.

Las propuestas para los más pequeños también incluyen el día 30 de octubre el espectáculo 'Esperta o rinoceronte', de Nao Caracola, en la casa cultural de Olveira. La actividad se enmarca en el Outno das Artes de la Diputación.

 Ya en el mes de noviembre, el día 8 llega a la casa cultural de Olveira la obra de teatro 'Dous no Camiño', con Isabel Risco y Fran Rei (19.00 horas).

El 13 de noviembre Verónica Rilo lleva la narración oral para adultos al edificio Bitácora de O Ézaro con 'Lavandeiras' (20.00 horas).

en la casa cultural de Olveira. 

El 25 de noviembre, en el marco del Circuíto en igualdade de la Diputación, la casa cultural de Olveira acogerá 'Travesía unicornio', una obra de teatro familiar a partir de las 18.00 horas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

TRAVESÍA UNICORNIO DUMBRÍA

Dumbría presenta una programación cultural en clave de igualdad para octubre y noviembre
Rosa Balsa
Los galardonados posando en el acto celebrado en el Círculo de las Artes de Lugo

El hotel Bela Fisterra, Premio Onda Viajera a la innovación turística y a la sostenibilidad
Manuel Froxán Rial
Cartel anunciador do concerto deste sábado en Cee

Icia Varela e Haruna Chatani poñen música este sábado ao Mes da Fundación na Casa da Cultura de Cee
Manuel Froxán Rial
El responsable comarcal del BNG da Costa da Morte, Xurxo Rodríguez

El BNG califica los presupuestos de la Xunta para la Costa da Morte como “cosméticos e insuficientes”
A. Pérez Cavolo