El BNG califica los presupuestos de la Xunta para la Costa da Morte como “cosméticos e insuficientes”

El responsable comarcal del BNG da Costa da Morte, Xurxo Rodríguez Cedida

El BNG considera que los presupuestos de la Xunta de Galicia para 2027 vuelven a dejar sin respuesta algunas de las principales necesidades de la Costa da Morte. El responsable comarcal de la formación, Xurxo Rodríguez, calificó las cuentas autonómicas de “cosméticos e insuficientes” y criticó la falta de nuevas inversiones en vivienda, sanidad, servicios sociales e infraestructuras.

Para los nacionalistas, el proyecto presupuestario no ofrece soluciones a las dificultades económicas de las familias ni a los problemas de acceso a la vivienda. Rodríguez sostiene que las cuentas no reflejan una apuesta suficiente por las políticas sociales y reclama medidas que permitan afrontar el encarecimiento de los carburantes, la energía y los gastos cotidianos.

Una de las principales críticas del BNG se centra en la vivienda pública. La formación asegura que la Xunta no contempla la construcción de nuevas viviendas protegidas en la Costa da Morte, ni destinadas al alquiler ni a la compra. Según Rodríguez, esta situación prolonga una carencia que los nacionalistas atribuyen a los sucesivos gobiernos autonómicos del PP.

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En materia sanitaria, el BNG reclama la incorporación de nuevos servicios al Hospital Virxe da Xunqueira de Cee y el refuerzo de la atención psiquiátrica con un facultativo más. También cuestiona que la Xunta vuelva a anunciar la adquisición de un mamógrafo para el hospital, una actuación que, según la formación, ya había sido anunciada en 2025 con la previsión de instalar el equipo en 2026.

Otra de las reclamaciones se refiere al futuro centro de salud de Fisterra. Los nacionalistas denuncian que los presupuestos carecen de una partida específica para iniciar las obras y atribuyen parte del retraso al Gobierno municipal, también del PP, por no haber cedido todavía los terrenos necesarios a la Consellería.

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El BNG extiende sus críticas a la atención a las personas dependientes. La formación sostiene que la comarca continúa sin disponer de suficientes recursos residenciales y centros de día, y denuncia especialmente la ausencia de financiación autonómica para poner en funcionamiento el centro de día de Corcubión.

Entre las actuaciones que los nacionalistas echan en falta en las cuentas de 2027 figuran la conexión del corredor de la Costa da Morte con el polígono industrial de Vimianzo, el inicio de las obras del Porto Mixto de Corcubión y las actuaciones de saneamiento en Lariño y en los núcleos rurales de Muxía.

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También reclaman la eliminación del peaje de la AG-55, una reivindicación que vinculan directamente con los gastos que afrontan los vecinos en sus desplazamientos entre Carballo y A Coruña. Rodríguez considera que las rebajas fiscales anunciadas por el Ejecutivo autonómico no compensan estas carencias y sostiene que las familias necesitan medidas que tengan un efecto directo en su economía.

“Son unhas contas insuficientes, incluso repiten investimentos que xa deberan estar feitos hai anos”, afirmó el responsable comarcal, que acusó al Gobierno gallego de mantener compromisos pendientes desde ejercicios anteriores.

El portavoz del BNG insistió en que la Costa da Morte necesita inversiones concretas y no nuevos anuncios sobre actuaciones que llevan años esperando su ejecución. La formación reclama que los presupuestos autonómicos incorporen respuestas a estas demandas antes de su aprobación definitiva.