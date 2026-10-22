Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

El hotel Bela Fisterra, Premio Onda Viajera a la innovación turística y a la sostenibilidad

Su gerente, Pepe Formoso, recibió la distinción en una gala celebrada este jueves 22 de octubre en el Círculo de las Artes de Lugo

Manuel Froxán Rial
22/10/2026 22:25
Los galardonados posando en el acto celebrado en el Círculo de las Artes de Lugo
Los galardonados posando en el acto celebrado en el Círculo de las Artes de Lugo
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El hotel Bela Fisterra fue uno de las empresas distinguidas en la tercera edición de los Premios Onda Viajera de Galicia, cuya entrega se realizó en un acto celebrado este jueves 22 de octubre en el Círculo de las Artes de Lugo.

La gala fue conducida por la periodista de Onda Cero Pontevedra Susana Pedreira y a la misma asistieron emprendedores, entidades y particulares de referencia en el sector turístico gallego. El encargado de darle la bienvenida a todos ellos fue el director de Onda Cero Galicia, Ignacio Capeáns, mientras que la clausura corrió a cargo de la alcaldesa de Lugo, Elena Candia.

Además del Bela Fisterra, premio a la innovación turística y a la sostenibilidad, fueron distinguidos el Balneario de Mondariz como  mejor empresa turística; Sabedoras, cociñas e cociñeiras memorables do Ribeiro-Carballiño,  premio a la mejor promoción turística; y el restaurante La Viuda,  en el apartado de gastronomía excelente. 

Durante este 2026, Onda Cero también pone el foco en Ribadavia como pueblo más bonito de Galicia y en Xosé Portas, copropietario y gerente de Discarlux, como embajador de Galicia. El premio a la trayectoria hotelera y turística de Galicia se lo llevó el hotel Méndez Núñez, y el galardón a toda una vida recayó en la figura de Luisa García Gil.

Estos premios contaron con el apoyo de: Concello de Lugo, Veolia, Deputación da Coruña, Xunta de Galicia, Asociación Galega de Arrendadores, Consello Regulador Ribeira Sacra y Coca-Cola.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

TRAVESÍA UNICORNIO DUMBRÍA

Dumbría presenta una programación cultural en clave de igualdad para octubre y noviembre
Rosa Balsa
Los galardonados posando en el acto celebrado en el Círculo de las Artes de Lugo

El hotel Bela Fisterra, Premio Onda Viajera a la innovación turística y a la sostenibilidad
Manuel Froxán Rial
Cartel anunciador do concerto deste sábado en Cee

Icia Varela e Haruna Chatani poñen música este sábado ao Mes da Fundación na Casa da Cultura de Cee
Manuel Froxán Rial
El responsable comarcal del BNG da Costa da Morte, Xurxo Rodríguez

El BNG califica los presupuestos de la Xunta para la Costa da Morte como “cosméticos e insuficientes”
A. Pérez Cavolo