El hotel Bela Fisterra, Premio Onda Viajera a la innovación turística y a la sostenibilidad

Los galardonados posando en el acto celebrado en el Círculo de las Artes de Lugo

El hotel Bela Fisterra fue uno de las empresas distinguidas en la tercera edición de los Premios Onda Viajera de Galicia, cuya entrega se realizó en un acto celebrado este jueves 22 de octubre en el Círculo de las Artes de Lugo.

La gala fue conducida por la periodista de Onda Cero Pontevedra Susana Pedreira y a la misma asistieron emprendedores, entidades y particulares de referencia en el sector turístico gallego. El encargado de darle la bienvenida a todos ellos fue el director de Onda Cero Galicia, Ignacio Capeáns, mientras que la clausura corrió a cargo de la alcaldesa de Lugo, Elena Candia.

Además del Bela Fisterra, premio a la innovación turística y a la sostenibilidad, fueron distinguidos el Balneario de Mondariz como mejor empresa turística; Sabedoras, cociñas e cociñeiras memorables do Ribeiro-Carballiño, premio a la mejor promoción turística; y el restaurante La Viuda, en el apartado de gastronomía excelente.

Durante este 2026, Onda Cero también pone el foco en Ribadavia como pueblo más bonito de Galicia y en Xosé Portas, copropietario y gerente de Discarlux, como embajador de Galicia. El premio a la trayectoria hotelera y turística de Galicia se lo llevó el hotel Méndez Núñez, y el galardón a toda una vida recayó en la figura de Luisa García Gil.

Estos premios contaron con el apoyo de: Concello de Lugo, Veolia, Deputación da Coruña, Xunta de Galicia, Asociación Galega de Arrendadores, Consello Regulador Ribeira Sacra y Coca-Cola.