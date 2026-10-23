Belén do Campo destaca en Fisterra el potencial del proyecto O Ceo no Camiño

Acto celebrado en Fisterra Xunta

La delegada provincial de la Xunta, Belén do Campo, junto al alcalde de Fisterra, Luis Insua, y la concejala, Susana Rodríguez, visitaron este viernes en Fisterra el proyecto O Ceo no Camiño: un viaje por el cielo de Galicia, una iniciativa impulsada por el fotógrafo Fernando Rey que combina divulgación científica, creación audiovisual y dinamización cultural para promover Galicia como destino de turismo astronómico vinculado al Camino de Santiago. En esta actividad participaron cuatro centros educativos de Fisterra: IES Fin do Camiño, CEIP Mar de Fóra, CEIP Nosa Señora do Carmen, CEIP Areouta de Primaria y Secundaria.

La propuesta aprovecha el interés generado por fenómenos astronómicos como el eclipse solar total del pasado 12 de agosto y la lluvia de estrellas de las Perseidas para descubrir el patrimonio natural, paisajístico y xacobeo gallego desde una perspectiva diferente. El proyecto incluye la captación de imágenes en distintos enclaves del Camino, con especial atención a los territorios vinculados a la certificación Starlight, que destacan por la calidad de sus cielos nocturnos.

Durante la visita, Belén do Campo puso en valor la capacidad de iniciativas como esta para ofrecer nuevas formas de conocer Galicia y diversificar su oferta turística, al tiempo que acercan la ciencia y la cultura a la ciudadanía. Asimismo, destacó la importancia de impulsar propuestas que favorezcan la participación, el aprendizaje y el intercambio de experiencias, creando espacios nos que las personas puedan descubrir el territorio y su patrimonio desde perspectivas innovadoras.

El proyecto contempla la elaboración de un documental y de diferentes contenidos digitales a partir del material audiovisual recogido en las distintas localizaciones. Además, los trabajos permitirán crear una experiencia inmersiva de realidad virtual mediante gafas 3D, con la que el público podrá acercarse a los cielos gallegos a través de una exposición fotográfica y de un planetario.

La parada de Fisterra forma parte de un recorrido que incluye cinco localizaciones gallegas. La iniciativa comenzó en Chantada el 9 de octubre y continuó ese viernes. Después de la jornada en Fisterra, el proyecto llegará a Oia el 31 de octubre, a Lalín el 6 de noviembre y Sobrado el 13 de noviembre. La programación incluye también visitas de escolares, con el objetivo de acercarles la astronomía y el conocimiento del patrimonio natural y cultural a través de una experiencia educativa y participativa.

La actuación cuenta con una aportación de 24.000 euros a través del programa O Teu Xacobeo, impulsado por Turismo de Galicia, que en la convocatoria de 2026 destina cerca de un millón de euros la 55 proyectos, con los que se promoverán alrededor de 300 actividades por todo el territorio gallego.

Desde su puesta en marcha en 2018, O Teu Xacobeo contribuye a impulsar nuevas iniciativas alrededor del fenómeno xacobeo, favoreciendo la implicación de distintos agentes sociales y culturales y promoviendo actividades que permiten descubrir Galicia desde múltiples perspectivas.

En este contexto, O Ceo no Camiño suma a la experiencia de la peregrinación el atractivo de la astronomía y de los cielos nocturnos gallegos, convirtiendo el patrimonio natural en un elemento de interés turístico y educativo y contribuyendo a reforzar la proyección de Galicia como destino vinculado al Camino de Santiago de cara al Xacobeo 2027.