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Fisterra

Viki Rivadulla expone en A Coruña 'Onde habitan as mouras. Cartografías de nós'

La muestra pictórica puede visitarse del 30 de octubre al 7 de enero en la sala Normal

Rosa Balsa
23/10/2026 19:52
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Viki Rivadulla
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Viki Rivadulla (A Coruña, 1964) presenta en la sala de exposiciones de NORMAL – Espazo de Intervención Cultural da Universidade da Coruña la muestra pictórica 'Onde habitan as mouras. Cartografías de nós', una reflexión artística sobre la defensa de la naturaleza y el legado de las mujeres que ya estuvo expuesta el pasado mes de abril en Vimianzo.

La obra de la pintora y escultora de Muxía podrá visitarse desde el 30 de octubre (inauguración a las 19.30 horas) hasta el 7 de enero.

Rivadulla propone en esta obra una reflexión crítica sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza, la defensa de los territorios y la preservación de los saberes y de las identidades culturales. 

A través de 30 pinturas acrílicas sobre lienzo, acompañados de textos de la propia artista y de poemas de diversas escritoras gallegas y de la activista mapuche Diva Millapan, la exposición construye un relato colectivo en que la creación artística se convierte en una herramienta de conciencia, resistencia y transformación.

El proyecto parte de una preocupación central: la degradación ambiental y la explotación de los territorios no implican únicamente la pérdida de biodiversidad, sino también la desaparición de formas de vida, oficios tradicionales, lenguas y manifestaciones del patrimonio inmaterial. La destrucción del medio lleva aparejada la pérdida de una parte de la memoria colectiva y de los vínculos que las comunidades establecen en su entorno.

En este contexto, según explica la autora, las moras de la tradición legendaria gallega adquieren un significado simbólico, como guardianas de un legado que es necesario preservar: la naturaleza, la memoria, los saberes ancestrales y las formas de comprender el mundo que nos transmitieron las generaciones anteriores.

En la exposición, el papel de las mujeres ocupa un lugar fundamental en el recorrido, desde las comunidades indígenas hasta las vecinas de As Encrobas (Cerceda) o las mariscadoras gallegas. La muestra rinde homenaje a quien defiende los territorios y mantiene vivos los conocimientos vinculados a la tierra y al mar.

Frente a la pérdida, la exposición propone una llamada a la esperanza y a la responsabilidad compartida, invitando a cuestionar el modelo de relación con el medio y a pensar qué legado queremos dejar a las generaciones futuras.

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