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Fisterra

Ana Pasantes, de Camariñas, en la candidatura del BNG al Congreso

Cristina Caamaño, de Carnota, suplente en la lista del Senado

Rosa BalsaCarballo
24/10/2026 16:02
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Ana Pasantes
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Ana Pasantes, de Camariñas, y Cristina Caamaño, de Carnota, forman parte de la candidatura del BNG al Congreso y al Senado por la provincia de A Coruña en las generales del 29N, según aprobó el Consello Nacional del BNG este sábado.

Ana Pasantes Bouzas, de Camariñas, ocupará el puesto número 8 en la candidatura al CongresoCristina Caamaño Rodríguez, de Carnota, figura como segunda suplente del candidato número 2 al Senado. 

El BNG de la Costa da Morte señala que la zona necesita "seguir tendo unha voz forte na defensa das súas necesidades", como Néstor Rego en el Congreso en los últimos años, presentando iniciativas relacionadas con servicios públicos pendientes del Estado, como el ISM de Corcubión y Camariñas o la oficina de la Seguridad Social en Corcubión.

El BNG señala que Ana Pasantes es "un referente" en la lucha por la recuperación de la actividad pesquera de Camariñas, que padece una crisis de productividad que ha llevado a las trabajadoras del mar, entre ellas la propia Ana Pasantes, a "non poder mariscar desde hai tempo".

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Cristina Caamaño
Cedida

En el caso de Cristina Caamaño, que se dedica al sector de las nuevas tecnologías, los nacionalistas destacan su compromiso y trabajo con las iniciativas del BNG en Carnota y su participación en movimientos asociativos.

“Galiza precisa ter máis forza en Madrid, para defender axeitadamente os intereses que afectan ao noso país e á nosa comarca; neste senso, as eleccións do próximo 29 de novembro constitúen unha oportunidade para ampliar a representación do BNG no Congreso e reforzar unha voz galega propia, capaz de defender Galiza con independencia e firmeza”, señalan los nacionalistas de la Costa da Morte.

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