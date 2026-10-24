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Fisterra

El Cabo Fisterra, distinguido como uno de los lugares mágicos de España

El alcalde, Luis Insua, asistió en Padrón al VI Encuentro nacional de Pueblos Mágicos de España

Diana BergaraCarballo
24/10/2026 19:27
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Luis Insua y Susana Rodríguez, posan con el galardón
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El alcalde de Fisterra, Luis Insua, y la teniente de alcalde, Susana Rodríguez, asistieron este domingo en Padrón al VI Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España, celebrado bajo el lema 'Una red que se multiplica'.

En el mismo recogieron el reconocimiento del Cabo Fisterra como uno de los lugares mágicos de España. Fue el propio Concello el que presentó la candidatura a este galardón, con la convicción de que el cabo "reúne méritos excepcionales para recibir esta distinción".

"Su extraordinaria belleza paisajística, su riqueza histórica y patrimonial, su estrecha vinculación con el Camino de Santiago y su profundo significado como Fin da Terra convierten este enclave en un lugar singular, con una identidad propia y una capacidad única para emocionar a quien lo visita", apuntan desde el Concello de Fisterra. Añade el ente local que el cabo es un espacio emblemático que representa la esencia de Fisterra y proyecta su nombre más allá de sus fronteras.

Este galardón supone para el Concello "un importante reconocimiento al valor turístico, cultural y patrimonial del Cabo Fisterra, así como una oportunidad para seguir dando a conocer la riqueza de nuestra tierra y la singularidad de un destino que forma parte de la memoria y las emociones de millares de personas". 

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