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Fisterra

Los ceenses Serena Díaz y Raúl Romero, dos jóvenes de oro en la Copa Diputación de baile deportivo

Campeones en la categoría júnior, se impusieron en todas las modalidades de pareja y logran dos oros individuales

Diana BergaraCee
25/10/2026 19:12
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Los bailarines, de doce y catorce años, posan con la Copa Diputación júnior
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El Palacio de los Deportes de Riazor acogió este sábado la II Copa Diputación de baile deportivo, en la que Serena Díaz y Raúl Romero, del Club Arte e Movemento de Cee, lograron un espectacular éxito. Serena, de doce años, y Raúl, de catorce, se proclamaron campeones de la Copa Diputación en la categoría júnior.

Además, se llevaron el oro en todas las modalidades por pareja: salsa shine dúo, bachata shine dúo, salsa on2 y on1, bachata y merengue y bailes estándar y latinos.

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A título individual, dos oros para cada uno, en las modalidades de salsa shine y bachata.

Cabe señalar, además, que sus resultados en los bailes estándar y latinos puntúan para la competición nacional. 

La alcaldesa de Cee, Margot Lamela, se hizo eco en sus redes sociales de este éxito. "Sodes un orgullo para Cee e un exemplo de todo lo que a nosa mocidade é capaz de conseguir", señala la regidora.

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