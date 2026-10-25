Los ceenses Serena Díaz y Raúl Romero, dos jóvenes de oro en la Copa Diputación de baile deportivo

Los bailarines, de doce y catorce años, posan con la Copa Diputación júnior Concello Cee

El Palacio de los Deportes de Riazor acogió este sábado la II Copa Diputación de baile deportivo, en la que Serena Díaz y Raúl Romero, del Club Arte e Movemento de Cee, lograron un espectacular éxito. Serena, de doce años, y Raúl, de catorce, se proclamaron campeones de la Copa Diputación en la categoría júnior.

Además, se llevaron el oro en todas las modalidades por pareja: salsa shine dúo, bachata shine dúo, salsa on2 y on1, bachata y merengue y bailes estándar y latinos.

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A título individual, dos oros para cada uno, en las modalidades de salsa shine y bachata.

Cabe señalar, además, que sus resultados en los bailes estándar y latinos puntúan para la competición nacional.

La alcaldesa de Cee, Margot Lamela, se hizo eco en sus redes sociales de este éxito. "Sodes un orgullo para Cee e un exemplo de todo lo que a nosa mocidade é capaz de conseguir", señala la regidora.