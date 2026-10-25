Los ceenses Serena Díaz y Raúl Romero, dos jóvenes de oro en la Copa Diputación de baile deportivo
Campeones en la categoría júnior, se impusieron en todas las modalidades de pareja y logran dos oros individuales
El Palacio de los Deportes de Riazor acogió este sábado la II Copa Diputación de baile deportivo, en la que Serena Díaz y Raúl Romero, del Club Arte e Movemento de Cee, lograron un espectacular éxito. Serena, de doce años, y Raúl, de catorce, se proclamaron campeones de la Copa Diputación en la categoría júnior.
Además, se llevaron el oro en todas las modalidades por pareja: salsa shine dúo, bachata shine dúo, salsa on2 y on1, bachata y merengue y bailes estándar y latinos.
A título individual, dos oros para cada uno, en las modalidades de salsa shine y bachata.
Cabe señalar, además, que sus resultados en los bailes estándar y latinos puntúan para la competición nacional.
La alcaldesa de Cee, Margot Lamela, se hizo eco en sus redes sociales de este éxito. "Sodes un orgullo para Cee e un exemplo de todo lo que a nosa mocidade é capaz de conseguir", señala la regidora.