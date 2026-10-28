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Fisterra

El Casino de Corcubión acoge la presentación del libro 'Mirada escrita'

La obra recoge historias cotidianas convertidas en textos narrativos y reflexiones del propio autor

Diana Bergara
28/10/2026 19:38
Debate en el Casino de Corcubión este viernes
Debate en el Casino de Corcubión
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El Casino de Corcubión acogerá el próximo sábado 31 de octubre la presentación del libro 'Mirada escrita', de Abraham Trillo. El acto será a las 19.00 horas, con entrada libre y gratuita.  

En esta obra se reúnen artículos nacidos al calor de la prensa digital y cultural, textos escritos para atrapar el instante antes de que desaparezca entre el ruido cotidiano, crónicas, estampas y reflexiones que recogen lugares, voces y pequeñas verdades de un tiempo inquieto y contradictorio. 'Mirada escrita' es también una defensa de la palabra libre, de la memoria y del ejercicio literario como forma de disidencia.

Con una mirada irónica, melancólica y profundamente literaria, el autor convierte la cotidianidad en materia narrativa y hace de la escritura una forma de observar el mundo. Muchos de estos textos, concebidos originalmente en castellano y publicados primero en gallego, regresan aquí a la lengua en la que fueron pensados, conservando intacta su voz fronteriza.

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