El Casino de Corcubión acoge la presentación del libro 'Mirada escrita'

Debate en el Casino de Corcubión Cedida

El Casino de Corcubión acogerá el próximo sábado 31 de octubre la presentación del libro 'Mirada escrita', de Abraham Trillo. El acto será a las 19.00 horas, con entrada libre y gratuita.

En esta obra se reúnen artículos nacidos al calor de la prensa digital y cultural, textos escritos para atrapar el instante antes de que desaparezca entre el ruido cotidiano, crónicas, estampas y reflexiones que recogen lugares, voces y pequeñas verdades de un tiempo inquieto y contradictorio. 'Mirada escrita' es también una defensa de la palabra libre, de la memoria y del ejercicio literario como forma de disidencia.

Con una mirada irónica, melancólica y profundamente literaria, el autor convierte la cotidianidad en materia narrativa y hace de la escritura una forma de observar el mundo. Muchos de estos textos, concebidos originalmente en castellano y publicados primero en gallego, regresan aquí a la lengua en la que fueron pensados, conservando intacta su voz fronteriza.