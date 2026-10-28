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Diario de Ferrol

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Fisterra

El hotel Bela Fisterra competirá en Irlanda con el video poema del artista Paddy Bushe

El próximo 1 de noviembre se celebrará la gala del concurso, en el que participan 38 países 

Diana BergaraCarballo
28/10/2026 18:58
El poeta Paddy Bush en Fisterra
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El hotel Bela Fisterra competirá en Irlanda con el video poema de Paddy Bush en el concurso Ó Bhéal Poetry-Film de este año. En total se han recibido 186 candidaturas de 38 países, incluidas 36 de Irlanda. El próximo domingo 1 de noviembre se conocerá la obra ganadora. 

El gerente del Bela Fisterra, Pepe Formoso, muestra su satisfacción por esta candidatura protagonizada por Paddy Bush y dirigida por Juan Lesta y subraya que “non debe pasar desapercibido na historia literaria e audiovisual da Costa da Morte”, al tratarse de una experiencia pionera. “Nunca un poeta irlandés viñera a aloxarse, inspirarse e crear no Finis Terrae. Nunca se fixera un videopoema na comarca cun artista internacional. Nunca unha obra desas características fora musicada por Carlos Núñez”, destaca Pepe Formoso. 

El video poema ‘Bela Fisterra’ concurre en la categoría irlandesa, al tratarse de un artista de este país, algo que también destacan desde el hotel literario. “Seguimos levando a nosa terra por bandeira. Presumindo, fachendeando e pavoneándonos”, añaden. 

Reconocen que el premio ya es estar nominados y ganarlo sería “un valor engadido á aventura deste proxecto que se chama Bela Fisterra e que con Marea Viva, esa brillante iniciativa do Comité de Sabios, permite temporalmente seguir soñando con moitas historias que están por vir”.

 Paddy Bush, actual ‘Marea Viva’ del hotel, ya confirmó su asistencia al festival.

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