Luis Insua toma posesión como presidente de la Mancomunidade de Fisterra

Luis Insua (d) y a su lado el alcalde de Dumbría, Raúl González Concello de Fisterra

El regidor fisterrán, Luis Insua Lago, asumió este miércoles la presidencia de la Mancomunidade da Comarca de Fisterra, entidad supramunicipal de la que también forman parte los municipios de Cee, Corcubión, Dumbría y Muxía.

Durante el acto, Insua Lago declaró que su intención es reforzar la cooperación entre los concellos integrantes y el trabajo conjunto en favor de la comarca. Apuesta así por impulsar la organización de iniciativas conjuntas que contribuyan a dar respuesta a las necesidades de las distintas entidades locales que conforma la mancomunidad.

"A unión de esforzos permite compartir recursos, sumar capacidades e facer que as necesidades dos nosos municipios teñan unha maior visibilidade e cheguen con máis forza ás administracións e aos organismos competentes", declaró el primer edil fisterrán a través de las redes sociales.