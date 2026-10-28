Últimas horas para anotarse en las Xornadas Micolóxicas da Costa da Morte

Exposición de setas en Cee en una pasada edición IG

La Asociación Micolóxica Pan de Raposo organiza, en colaboración con el Concello de Cee, una nueva edición de sus Xornadas Micolóxicas da Costa da Morte, que darán comienzo este domingo 1 de noviembre, con un completo programa lleno de actividades para descubrir el mundo de las setas. El domingo será la salida al monte, con punto de encuentro en la alameda a las 9.30 horas. Los interesados en participar deben de enviar un correo a panderaposo@gmail.com. El último día para anotarse es el jueves 29 de octubre.

El siguiente fin de semana, el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre, se llevará a cabo una exposición de las setas y de los trabajos del alumnado de la comarca en la Casa de Cultura de Cee. El horario para las visitas será de 10.30 a 13.30 horas, y de 16.30 a 19.30 horas. A las 12.00 horas habrá visitas guiadas a la exposición.

El sábado 7 está prevista una charla de José Manuel Castro Marcote, que lleva el título de 'Achegamento aos cogomelos con láminas', a las 17.30 horas. Al día siguiente a la misma la cita correrá a cargo de otra experta en la materia, Raquel Poncini Gómez, con 'Curiosidades del reino fungi'.

Durante el sábado y el domingo se podrán degustar 'petiscos de cogomelos' en el hotel La Marina, el mesón As Viñas y O Recreo da Costa da Morte.