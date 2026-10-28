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Fisterra

Últimas horas para anotarse en las Xornadas Micolóxicas da Costa da Morte

El domingo 1 de noviembre será la salida al monte y el fin de semana siguiente se expondrán los ejemplares 

Diana Bergara
28/10/2026 20:00
Exposición de setas en Cee en una pasada edición
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La Asociación Micolóxica Pan de Raposo organiza, en colaboración con el Concello de Cee, una nueva edición de sus Xornadas Micolóxicas da Costa da Morte, que darán comienzo este domingo 1 de noviembre, con un completo programa lleno de actividades para descubrir el mundo de las setas. El domingo será la salida al monte, con punto de encuentro en la alameda a las 9.30 horas. Los interesados en participar deben de enviar un correo a panderaposo@gmail.com. El último día para anotarse es el jueves 29 de octubre. 

El siguiente fin de semana, el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre, se llevará a cabo una exposición de las setas y de los trabajos del alumnado de la comarca en la Casa de Cultura de Cee. El horario para las visitas será de 10.30 a 13.30 horas, y de 16.30 a 19.30 horas. A las 12.00 horas habrá visitas guiadas a la exposición. 

El sábado 7 está prevista una charla de José Manuel Castro Marcote, que lleva el título de 'Achegamento aos cogomelos con láminas', a las 17.30 horas. Al día siguiente a la misma la cita correrá a cargo de otra experta en la materia, Raquel Poncini Gómez, con 'Curiosidades del reino fungi'. 

Durante el sábado y el domingo se podrán degustar 'petiscos de cogomelos' en el hotel La Marina, el mesón As Viñas y O Recreo da Costa da Morte.

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