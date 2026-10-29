La CIG denuncia que XEAL reduce su producción al 20%

Factoría de Xeal en Dumbría CRISTIAN_TRILLO

La sección sindical de la CIG en XEAL ha denunciado un nuevo retroceso de la actividad industrial en las fábricas de Cee y Dumbría, después de que la empresa paralizase otro de sus hornos el pasado 21 de octubre. Según la organización, esta decisión deja únicamente dos de los cinco hornos existentes en funcionamiento, uno en cada factoría, y reduce la actividad del complejo industrial al 20% de su capacidad.

El sindicato advierte, además, de que la paralización de la producción ha venido acompañada de la rescisión de los contratos de todo el personal eventual, lo que elevaría a más de 90 los puestos de trabajo destruidos desde la llegada del grupo inversor.

La representación de los trabajadores considera que esta evolución evidencia un progresivo debilitamiento de la actividad industrial de XEAL, en contraste con las ayudas públicas y las compensaciones por emisiones de CO2 que recibe la compañía.

“Mentres a maquinaria propagandística e os titulares dos medios presumen de millóns de euros en axudas públicas e compensacións por CO2 para XEAL, a realidade nos centros de traballo é a dunha agonía industrial calculada”, sostiene la sección sindical.

Críticas al modelo empresarial

La CIG acusa a la compañía de sustituir progresivamente su actividad tradicional de producción de ferroaleaciones por un modelo centrado en el aprovechamiento y la comercialización de energía.

“A base do problema non é a falta de viabilidade, senón a substitución do modelo industrial por un puro negocio de especulación enerxética”, afirma el sindicato, que cuestiona que la empresa continúe recibiendo fondos públicos mientras reduce la producción y el empleo. La organización también critica que la Xunta pueda autorizar nuevos proyectos energéticos vinculados a la compañía sin exigir garantías sobre la continuidad de la actividad industrial.

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En este sentido, menciona el aprovechamiento hidroeléctrico del río Xallas y el proyecto de central hidroeléctrica reversible de Monte da Ruña, cuya posible ejecución rechaza si se desvincula de las necesidades productivas del complejo industrial. Para la CIG, permitir nuevas actuaciones sobre los recursos naturales de la comarca sin compromisos efectivos de producción y empleo supondría favorecer un modelo empresarial alejado de la actividad industrial que históricamente ha sostenido las fábricas.

La representación sindical también cuestiona el futuro de la nueva planta de carbón vegetal vinculada a XEAL, ante la reducción de la actividad en las instalaciones de Cee y Dumbría. La CIG considera contradictorio impulsar nuevas instalaciones relacionadas con la producción industrial mientras, según denuncia, se paralizan hornos y se reducen las plantillas.

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En un comunicado, la organización se pregunta si el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participará en una eventual inauguración de la planta pese a la situación laboral que atraviesa el complejo. “Vai vir Rueda destapar a placa do que é, na práctica, o símbolo da perda de emprego e da destrución do tecido industrial na Costa da Morte?”, plantea la sección sindical.

Exigen garantías sobre el empleo

Ante esta situación, la CIG reclama a la Xunta de Galicia que vincule de forma efectiva las ayudas y concesiones públicas al mantenimiento de los puestos de trabajo y de la producción industrial.

La organización considera que las administraciones deben exigir compromisos verificables a XEAL para evitar una mayor pérdida de actividad y empleo en las instalaciones de Cee y Dumbría.