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Fisterra

El IES Fernando Blanco de Cee se transforma en un escenario de terror 

El instituto celebró una fiesta de Samaín por todo lo alto, acompañada de historias de miedo y sátiras 

Diana Bergara
30/10/2026 21:22
Samaín en el IES Fernando Blanco
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El IES Fernando Blanco de Cee celebró este viernes su tradicional fiesta de Samaín, cumpliendo la edición número 16. El centro educativo cambió de aspecto por un día, convirtiéndose en un escenario terrorífico donde habitan los muertos vivientes. 

La actividad forma parte de un proyecto de inclusión educativa, fruto del trabajo cooperativo entre el equipo de la biblioteca, el grupo de teatro escolar Tuéjele, dirigido por Marina Gómez y Fernando Castro, y el equipo de dinamización de la lengua gallega (EDLG), coordinado por la profesora Silvia Santamaría.

El espacio elegido fue la biblioteca escolar, completamente transformada en un escenario de terror, donde se fueron representando breves historias de miedo, salpicadas de sátira. A estas representaciones asistió el alumnado de ESO y de Bachiller del centro, además de usuarios de Aspadex y de APEM y alumnado del colegio Praia de Quenxe, de Corcubión. Los asistentes disfrutaron de una jornada terrorífica de Samaín. 

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