Rodrigo Costoya presenta la reedición de su obra 'Portosanto' en Fisterra

Rodrigo Costoya presentando uno de sus libros IG

El escritor Rodrigo Costoya, especializado en el Camino de Santiago y en la teoría del Colón gallego, vuelve a presentar su novela 'Portosanto' en el hotel Bela Fisterra. La novela fue impresa por primera vez hace nueve años y fue reeditada en este 2026 a raíz de las nuevas evidencias que la figura de Cristóbal Colón fue la identidad ficticia de un noble gallego, tal como afirma afirma la teoría en la que se fundamenta 'Portosanto'.

El novelista hará un repaso por toda la historia del Colón gallego y centrará las conclusiones en el estudio de la Universidad Complutense de Madrid que evidencia una relación directa entre la genética de la estirpe de Colón y el ADN de la casa gallega de los Soutomaior, con Pedro Madruga como núcleo central.

El acto será este domingo 1 de noviembre en el Bela Fisterra, a las 13.00 horas. La entrada es gratuita como es habitual. Los asistentes serán invitados a un vino gallego.