Familias de Muxía denuncian falta de personal en la escuela infantil

Vista de la escuela infantil de Muxía EC

Un grupo de familias de Muxía denuncia la falta de personal en la escuela infantil Galiña Azul de la localidad y amenazan con tomar otro tipo de medidas si la Administración no atiende a sus peticiones. Afirman que la situación se repite desde principios de curso y que la falta de personal afecta a la calidad del servicio. Según explican, lo que podría ser una situación puntual se ha convertido en el día a día del centro, lo que provoca que algunas familias no puedan dejar a sus hijos en la escuela infantil.

"O servizo non pode comezar o día con un educador e 20 nenos e nenas como pasou esta semana. É imposible. Ao final os perxudicados son os cativos", lamenta uno de los familiares.

Algunos padres ya empezaron a tomar medidas por esta falta de personal denunciando la situación en los órganos competentes, pero de momento no ha resuelto el asunto. Por eso, las familias reiteran que se dote a la escuela del personal necesario "para que o servizo volva a súa normalidade de calidade e reclaman maior estabilidade do persoal para non sobrecargar a unhas profesionais que día a día demostran facer o imposible para sacar o servizo adiante".