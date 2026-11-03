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Fisterra

Familias de Muxía denuncian falta de personal en la escuela infantil

Amenazan con emprender otras acciones si el problema no se soluciona lo antes posible 

Diana Bergara
03/11/2026 18:07
Vista de la escuela infantil de Muxía
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Un grupo de familias de Muxía denuncia la falta de personal en la escuela infantil Galiña Azul de la localidad y amenazan con tomar otro tipo de medidas si la Administración no atiende a sus peticiones. Afirman que la situación se repite desde principios de curso y que la falta de personal afecta a la calidad del servicio. Según explican, lo que podría ser una situación puntual se ha convertido en el día a día del centro, lo que provoca que algunas familias no puedan dejar a sus hijos en la escuela infantil. 

"O servizo non pode comezar o día con un educador e 20 nenos e nenas como pasou esta semana. É imposible. Ao final os perxudicados son os cativos", lamenta uno de los familiares. 

Algunos padres ya empezaron a tomar medidas por esta falta de personal denunciando la situación en los órganos competentes, pero de momento no ha resuelto el asunto. Por eso, las familias reiteran que se dote a la escuela del personal necesario "para que o servizo volva a súa normalidade de calidade e reclaman maior estabilidade do persoal para non sobrecargar a unhas profesionais que día a día demostran facer o imposible para sacar o servizo adiante". 

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