Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

Las cofradías de Lira y O Pindo trasladan a la Diputación la necesidad de contar con más personal

La diputada de Mar y Medio Rural, Cristina Capelán, visitó ambas entidades

A. Pérez Cavolo
03/11/2026 17:11
Renuión con representantes de la Cofradía de O Pindo
Renuión con representantes de la Cofradía de O Pindo
DC
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las cofradías de pescadores de Lira y O Pindo trasladaron este martes a la Diputación de A Coruña la importancia de disponer de personal suficiente para mantener sus servicios administrativos y desarrollar las actividades que organizan a lo largo del año. La necesidad de garantizar la atención a los profesionales del mar fue uno de los principales asuntos abordados durante los encuentros mantenidos con la diputada provincial de Mar y Medio Rural, Cristina Capelán Cancelo.

La representante provincial estuvo acompañada por el alcalde de Carnota, Juan Manuel Saborido, y la concejala Merce Noceda, en unas reuniones con las directivas de ambas entidades que permitieron repasar su actividad y conocer los proyectos relacionados con la pesca artesanal, la promoción de los productos locales y la conservación del patrimonio marinero.

La Costa da Morte movilizará a través del GDR más de 3,3 millones en 28 proyectos con ayudas Leader

Más información

Uno de los asuntos comunes fue la importancia de contar con trabajadores que puedan atender a los socios, tramitar la documentación necesaria para ejercer la actividad pesquera y coordinar las iniciativas de las cofradías. Se trata de funciones que también resultan esenciales para la comercialización de las capturas y el funcionamiento cotidiano de estas organizaciones.

En el caso de Lira, la cofradía cuenta actualmente con 59 personas asociadas y una flota de 26 embarcaciones. Además de prestar servicios al sector, desarrolla iniciativas vinculadas a la Reserva Marina de Interés Pesquero Os Miñarzos, con el objetivo de divulgar sus recursos y promover el aprovechamiento sostenible de los mismos.

Reunión de Óscar Insua con mergulladores de Fisterra

Los buceadores de Fisterra, Corcubión y Lira exigen mejores precios para el longueirón

Más información

Por su parte, la Cofradía de O Pindo expuso la necesidad de disponer de personal para mantener la atención administrativa y coordinar su programación formativa, social y cultural. La entidad se encarga de tramitar permisos y gestionar planes de explotación, además de organizar cursos destinados a los profesionales del mar.

Su actividad también se extiende al turismo marinero y la recuperación de la memoria local. Entre sus proyectos figuran las rutas de ‘Pindo Mariño’, las audioguías de ‘Contos do Mar’ y la iniciativa ‘Un mar de mulleres’, dedicada a recuperar y divulgar la historia y el trabajo de las mujeres vinculadas a la pesca y el marisqueo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Vista de la escuela infantil de Muxía

Familias de Muxía denuncian falta de personal en la escuela infantil
Diana Bergara
Renuión con representantes de la Cofradía de O Pindo

Las cofradías de Lira y O Pindo trasladan a la Diputación la necesidad de contar con más personal
A. Pérez Cavolo
Representantes de la plataforma de Corcubión reunidos con la presidenta de Portos

El puerto mixto de Corcubión sigue pendiente de varios informes y de un estudio arqueológico
A. Pérez Cavolo
Rego y Pontón (en el centro), este lunes en Corcubión

Ana Pontón reivindica en Corcubión el voto al BNG para defender los intereses de la zona en Madrid
A. Pérez Cavolo