Las cofradías de Lira y O Pindo trasladan a la Diputación la necesidad de contar con más personal

Renuión con representantes de la Cofradía de O Pindo DC

Las cofradías de pescadores de Lira y O Pindo trasladaron este martes a la Diputación de A Coruña la importancia de disponer de personal suficiente para mantener sus servicios administrativos y desarrollar las actividades que organizan a lo largo del año. La necesidad de garantizar la atención a los profesionales del mar fue uno de los principales asuntos abordados durante los encuentros mantenidos con la diputada provincial de Mar y Medio Rural, Cristina Capelán Cancelo.

La representante provincial estuvo acompañada por el alcalde de Carnota, Juan Manuel Saborido, y la concejala Merce Noceda, en unas reuniones con las directivas de ambas entidades que permitieron repasar su actividad y conocer los proyectos relacionados con la pesca artesanal, la promoción de los productos locales y la conservación del patrimonio marinero.

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Uno de los asuntos comunes fue la importancia de contar con trabajadores que puedan atender a los socios, tramitar la documentación necesaria para ejercer la actividad pesquera y coordinar las iniciativas de las cofradías. Se trata de funciones que también resultan esenciales para la comercialización de las capturas y el funcionamiento cotidiano de estas organizaciones.

En el caso de Lira, la cofradía cuenta actualmente con 59 personas asociadas y una flota de 26 embarcaciones. Además de prestar servicios al sector, desarrolla iniciativas vinculadas a la Reserva Marina de Interés Pesquero Os Miñarzos, con el objetivo de divulgar sus recursos y promover el aprovechamiento sostenible de los mismos.

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Por su parte, la Cofradía de O Pindo expuso la necesidad de disponer de personal para mantener la atención administrativa y coordinar su programación formativa, social y cultural. La entidad se encarga de tramitar permisos y gestionar planes de explotación, además de organizar cursos destinados a los profesionales del mar.

Su actividad también se extiende al turismo marinero y la recuperación de la memoria local. Entre sus proyectos figuran las rutas de ‘Pindo Mariño’, las audioguías de ‘Contos do Mar’ y la iniciativa ‘Un mar de mulleres’, dedicada a recuperar y divulgar la historia y el trabajo de las mujeres vinculadas a la pesca y el marisqueo.