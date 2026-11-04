Setas y teatro protagonizan las actividades culturales de Cee 

Exposición de setas en una pasada edición en Cee

El Concello de Cee mantiene dos citas principales durante el próximo fin de semana, con las setas y el teatro como principales protagonistas. La asociación Pan de Raposo organiza un año más las Xornadas Micolóxicas de la Costa da Morte, en su edición número 25, con el mismo formato de anteriores ediciones.

Tras la primera salida al monte el pasado domingo para la recogida de ejemplares, la Casa de Cultura acogerá la exposición de setas, acompañada de los trabajos del alumnado de la comarca, con visitas guiadas el sábado y domingo. También habrá conferencias los dos días por la tarde, a partir de las 17.30 horas.

La charla del sábado lleva por título 'Achegamento aos cogomelos con láminas', a cargo de José Manuel Castro Marcote, mientras que el domingo, Raquel Poncini Gómez compartirá en 'Curiosidades del reino fungi', una invitación a descubrir aspectos sorprendentes del mundo de las setas. Además, durante el fin de semana habrá degustaciones en el Hotel La Marina, Mesón As Viñas y O Recreo.

Por otra parte, de la mano de la Federación Galega de Teatro Amador, la Diputación de A Coruña y los Concellos de Cee, Sada y As Pontes de García Rodríguez, dará comienzo este sábado 7 de noviembre el IV Ciclo de Teatro Amador, con la primera de las tres representaciones. El auditorio de Cee acogerá (20.00 horas) la obra 'O galego, a mulata e o negro', con Carduma Teatro.

Se trata de una comedia que transcurre en la isla de Cuba, contando su crítica historia a través de los ojos de un gallego, una mulata y un negro, viendo la transformación social entre 1886 y 1990.