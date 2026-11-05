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Fisterra

Abre la venta de entradas para el festival Comarea de Muxía

Los conciertos de pago serán el 5 de diciembre en el Camping Lago Mar, y también habrá otras actividades en distintos espacios 

Diana Bergara
05/11/2026 18:08
Unha edición pasada del Comarea
Unha edición pasada del Comarea
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El Festival Comarea, que se celebrará en Muxía entre el 3 y el 6 de diciembre, ya ha puesto las entradas a la venta. En total serán una decena de artistas nacionales e internacionales, con una parte de la programación de pago y otra gratuita, como en ocasiones anteriores. Los conciertos de pago son el sábado 5 de diciembre en Cámping Lago Mar de Muxía

El Comarea es un festival en el que prima la proximidad con los artistas en escenarios más reducidos, por lo que las entradas son muy limitadas. Ademá de música, habrá obradoiros, faladoiros y otras diferentes actividades. El festival cumple su octava edición, tras su consolidación en el año 2024, al recuperar el evento. 

Este año se subirán al escenario diez nombres del panorama musical nacional e internacional, con estilos y apostas diversas: Aum Reggae, Rossana, Zars B, Zeltia Irevire, Bonita & Sabrosa, Fogo Fogo, Guilherme Zapata, Imbermind, Lisdexia y Voilaaa Sound System.

Las entradas pueden adquirirse https://woutick.com/es/entradas/comarea-2026. El resto de actividades serán gratuitas en distintos espacios de la localidad. 

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