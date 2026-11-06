Cee, entre los concellos con más ventas en la campaña MercaNaVila, que ya agotó los bonos de descuento

El presidente de la Diputación en la presentación de la campaña IG

La Diputación de A Coruña ya finalizó la segunda edición de la campaña MercaNaVila, al agotar en apenas 18 días los 5 millones de euros destinados a descuentos en el comercio local. La campaña generó cerca de 11,5 millones de euros en ventas en los establecimientos de menos de 20.000 habitantes y cierra antes de la fecha prevista, el 20 de noviembre, debido a la elevada demanda de bonos.

En total se han descargado más de 102.000 bonos y se contabilizan más de 200.000 operaciones de compras. Los descuentos máximos ascendían hasta los 100 euros por persona. En esta edición también se han incrementado los establecimientos participantes, un total de 1.143, frente a los 1.000 de la anterior.

Por concellos, Noia volvió a registrar el mayor volumen de ventas, con 1.137.826,56 euros y 19.184 operaciones, seguida de Ordes, con 1.017.240,58 euros y 19.019 compras, y Boiro, con 934.217,46 euros y 15.053 operaciones.

También destaca entre los primeros puestos el concello de Cee, con una importante actividad comercial al lograr 739.414,65 euros en ventas; y Santa Comba, con 566.784,88 euros. Otros municipios de la Costa da Morte en los que se registró un fuerte movimiento son Vimianzo, con 237.058,81 euros; Negreira, con 229.121,43 euros; y Zas, con 225.783,73 euros.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, situó desde el inicio de la campaña el apoyo al comercio de los concellos pequeños entre las prioridades de la institución provincial. En este sentido, destacó la necesidad de ofrecer herramientas que ayuden a los negocios de las villas a afrontar la competencia de las grandes superficies y de las plataformas de venta online, así como el papel fundamental de estos establecimientos en la economía y en la vida cotidiana de los municipios.

Los comercios de Carballo por su parte fueron muy críticos con esta medida por quedar excluido su concello, al superar los 20.000 habitantes, e incluso realizaron medidas de protesta.