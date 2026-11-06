El mago Teto llevará su magia y rock a Muxía

Una actuación del Mago en Carballo | MAR CASAL EC

El ilusionista ourensano Mago Teto continuará en Muxía con su espectáculo GaleRock’N’Magic. La actuación tendrá lugar el próximo 13 de noviembre, a las 19:30 horas en la Casa da Cultura, con entrada gratuíta.

Estrenado en 2025, GaleRock’N’Magic nace como continuación de su anterior espectáculo Rock & Magic y propone un nuevo viaje, donde el ilusionismo se combina con la música gallega.