Fisterra
El mago Teto llevará su magia y rock a Muxía
Será el próximo 13 de noviembre, con un espectáculo gratuito para todos los públicos
El ilusionista ourensano Mago Teto continuará en Muxía con su espectáculo GaleRock’N’Magic. La actuación tendrá lugar el próximo 13 de noviembre, a las 19:30 horas en la Casa da Cultura, con entrada gratuíta.
Estrenado en 2025, GaleRock’N’Magic nace como continuación de su anterior espectáculo Rock & Magic y propone un nuevo viaje, donde el ilusionismo se combina con la música gallega.