Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

El mago Teto llevará su magia y rock a Muxía

Será el próximo 13 de noviembre, con un espectáculo gratuito para todos los públicos

Diana Bergara
06/11/2026 22:43
La actuación del Mago Teto cerró el Nadal Pequespectacular de Carballo ayer | MAR CASAL
Una actuación del Mago en Carballo | MAR CASAL
EC
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El ilusionista ourensano Mago Teto continuará en Muxía con su espectáculo GaleRock’N’Magic. La actuación tendrá lugar el próximo 13 de noviembre, a las 19:30 horas en la Casa da Cultura, con entrada gratuíta.

 Estrenado en 2025, GaleRock’N’Magic nace como continuación de su  anterior espectáculo Rock & Magic y propone un nuevo viaje, donde el ilusionismo se combina con la música gallega.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

La actuación del Mago Teto cerró el Nadal Pequespectacular de Carballo ayer | MAR CASAL

El mago Teto llevará su magia y rock a Muxía
Diana Bergara
Firma del convenio de colaboración entre Xeal y Paseniño

Xeal y Paseniño impulsan un programa de inclusión, autonomía y respiro familiar
redacción carballo
MercaNaVila Noia 1

Cee, entre los concellos con más ventas en la campaña MercaNaVila, que ya agotó los bonos de descuento
Diana Bergara
Unha edición pasada del Comarea

Abre la venta de entradas para el festival Comarea de Muxía
Diana Bergara