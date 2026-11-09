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Fisterra

Alternativa dos Veciños denuncia la falta de información al sector pesquero fisterrán en la propuesta de octava Reserva de la Biosfera

La portavoz de la formación pide que se habilite un plazo suficiente para que el colectivo marinero puede presentar alegaciones y propuestas

Manuel Froxán Rial
09/11/2026 21:16
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Áurea Domínguez durante una sesión plenaria
Darío
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Alternativa de los Vecinos (AV) denuncia que ni los representantes de la formación política en el pleno de la corporación municipal de Fisterra ni el sector pesquero de Fisterra fueron informados sobre la propuesta de la octava Reserva de Biosfera de Galicia, publicada en exposición pública el pasado 20 de octubre. 

La propuesta, que abarca un amplio espacio marítimo-costero que parte del cabo Fisterra, tiene una incidencia directa sobre la actividad pesquera, el marisqueo, la acuicultura, la navegación, la comercialización de los productos del mar y el futuro económico del municipio. 

"Non podemos aceptar que se tramiten propostas que afectan directamente ao noso mar, á nosa frota e á nosa xente sen recibir ningún tipo de información previamente. A participación non pode ser unha formalidade. Se se quere falar de desenvolvemento sostible, hai que escoitar primeiro a quen vive do mar", dice la portavoz de la formación, Aurea Domínguez Sisto.

Añaden al respecto que la propia documentación de la propuesta reconoce la importancia económica, laboral e histórica de la pesca, del marisqueo y de la acuicultura en el territorio, y prevé un modelo de gobernanza que debería integrar los sectores productivos, las entidades locales y la población local. Por ello, considera incoherente que el sector pesquero de Fisterra no haya recibido comunicación expresa, información específica ni una convocatoria para conocer y valorar la propuesta.

En base a todo ello, Alternativa dos Veciños pide que se facilite la documentación existente en el expediente sobre las posibles incidencias en la actividad pesquera y que se garantice un plazo suficiente para poder presentar alegaciones y propuestas. "Fisterra non pode quedar fóra das decisións que afectan ao seu principal recurso e á súa identidade como vila mariñeira. Esiximos transparencia, información e participación real. Non unha reserva de biosfera decidida de costas á xente do mar", finaliza diciendo Dominguéz Sisto.

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