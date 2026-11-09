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Fisterra

Cee invita a descubrir su pasado ballenero

El sábado 14 habrá una visita guiada por la antigua factoría ballenera de Caneliñas 

Diana Bergara
09/11/2026 20:53
Vista de la zona de Caneliñas, en Cee
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El próximo sábado 14 de noviembre tendrá lugar una visita guiada a la antigua factoría ballenera de Caneliñas, en Cee. Se trata de una oportunidad para conocer de cerca una parte importante del patrimonio marinero de la Costa da Morte. Desde el Concello de Cee invitan a descubrir su pasado ballenero con esta visita. 

De la mano de la guía turística Emma Gutiérrez, los asistentes podrán descubrir los vestigios de esta actividad y las historias que marcaron la vida de numerosas familias de este municipio.

La visita será entre las 12.00 y las 13.30 horas. El punto de encuentro es en la propia playa de Caneliñas. La propuesta está organizada por la CMAT, con un límite de 30 plazas, por lo que es necesario anotarse. 

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