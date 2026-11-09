Cuestionan la viabilidad de la reserva de biosfera entre Fisterra y Baiona

Temporal en el cabo de Fisterra Darío Gómez

La propuesta de la Xunta para crear una nueva reserva de biosfera entre Fisterra y Baiona ha recibido las críticas de Ecoloxistas en Acción, que cuestiona su viabilidad y considera que el proyecto, tal como está planteado, no cumple los criterios necesarios para obtener el reconocimiento de la UNESCO, según señalan en las alegaciones presentadas contra el proyecto.

Uno de los principales motivos de oposición es la configuración del espacio protegido. La propuesta abarca cerca de 124.000 hectáreas de aguas marítimas interiores entre Fisterra y Baiona, pero en tierra únicamente incorpora los municipios de Porto do Son, Ribeira, A Illa de Arousa y O Grove. Los ecologistas consideran que esta delimitación carece de una justificación territorial y ambiental suficiente, especialmente por la exclusión de la mayor parte de los concellos costeros comprendidos en ese tramo del litoral.

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“Tal e como está formulada, a proposta carece de calquera posibilidade de ser aceptada pola UNESCO e, por iso, debe ser completamente reformulada a partir da realidade dos propios territorios”, sostiene Ecoloxistas en Acción. La entidad también cuestiona que el proyecto se presente bajo la denominación ‘Oitava Reserva de Biosfera de Galicia’, en lugar de utilizar un nombre geográfico o simbólico que identifique el territorio, como recomienda la UNESCO.

Las críticas se extienden al plan de gestión, que la organización describe como “totalmente xenérico”. Según las alegaciones, el documento no establece objetivos cuantificables ni concreta los lugares donde se desarrollarían las actuaciones previstas. También contiene, aseguran, acciones duplicadas y carece de una previsión presupuestaria anual, estimaciones de costes o compromisos de financiación.

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“A ausencia de cifras para a financiación e o copy-paste do plan de xestión fainos pensar que a declaración sexa puramente simbólica”, advierten los ecologistas, que consideran imprescindible disponer de medidas concretas y recursos económicos para garantizar que la futura reserva tenga efectos reales sobre la conservación del territorio.

Otro de los puntos de conflicto afecta a los espacios naturales que quedarían fuera del ámbito terrestre de la reserva. Ecoloxistas en Acción recuerda que la Xunta mantiene pendiente una propuesta de ampliación de la Red Natura 2000 elaborada en 2008, que contemplaba reforzar la protección de áreas como Carnota-Monte Pindo y Monte e Lagoa de Louro, así como crear nuevas zonas especiales de conservación en la Serra do Barbanza y la Devesa de Chacín.

La organización considera contradictorio que estos espacios no se incorporen a la nueva delimitación, pese a haber sido identificados anteriormente como territorios susceptibles de una mayor protección ambiental. También cuestiona que se recurra a la figura de reserva de biosfera sin avanzar en las ampliaciones pendientes de la Red Natura 2000.

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Las alegaciones identifican, además, posibles incoherencias en la distribución de las zonas de protección. Según Ecoloxistas en Acción, enclaves de elevado valor ecológico como Cabo Udra, la Enseada de San Simón y los sistemas fluviales del Ulla-Deza, Tambre y A Ramallosa aparecen clasificados como zonas de amortiguamiento, en lugar de formar parte de las zonas núcleo, que constituyen los ámbitos de mayor protección dentro de una reserva de biosfera.

La entidad sostiene que esta decisión no está suficientemente justificada desde el punto de vista ecológico y reclama revisar los criterios empleados para establecer los distintos niveles de protección.

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Ante el conjunto de deficiencias detectadas, Ecoloxistas en Acción solicita a la Xunta que reelabore sustancialmente el proyecto, incorporando criterios territoriales y ambientales claros, un plan de gestión concreto y una financiación definida. También exige que el nuevo documento se consensúe con los actores locales y vuelva a someterse a información pública antes de continuar con la tramitación de la candidatura ante la UNESCO.