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Fisterra

La Xunta prepara un contrato de 14 millones de euros para conservar los Caminos de Santiago

El mantenimiento del itinerario de Fisterra-Muxía contará con un lote específico

A. Pérez Cavolo
09/11/2026 17:23
Un peregrino del Camiño Fisterra-Muxía
Un peregrino del Camiño Fisterra-Muxía
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La Xunta de Galicia prepara la licitación de un nuevo contrato para el mantenimiento y conservación de los Caminos de Santiago, con un presupuesto de casi 14 millones de euros para los próximos dos años y la posibilidad de prorrogarlo durante un ejercicio adicional. El expediente, del que fue informado este lunes el Consello da Xunta, tendrá un valor estimado próximo a los 20 millones de euros si se incluyen las prórrogas previstas.

La contratación se dividirá en ocho lotes, uno de ellos destinado específicamente al Camino de Fisterra-Muxía, que atraviesa distintos municipios de la Costa da MorteEntre las actuaciones previstas figuran el desbroce de vegetación, la poda de árboles, la limpieza de cunetas y elementos de drenaje, así como la reparación y mejora de la señalización. El contrato también contempla recorridos periódicos de vigilancia para detectar desperfectos y necesidades de mantenimiento antes de que afecten al tránsito de los peregrinos.

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Las empresas adjudicatarias deberán atender igualmente incidencias urgentes, como la retirada de árboles caídos, animales muertos o vertidos accidentales, además de limpiar posibles desprendimientos que dificulten el paso por los caminos. El procedimiento de contratación será abierto y tendrá en cuenta varios criterios para seleccionar a las empresas. La Xunta prevé publicar próximamente la licitación y adjudicar el servicio a comienzos de 2027, con financiación distribuida entre los presupuestos de 2027, 2028 y 2029.

Un peregrino del Camiño Fisterra-Muxía

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El contrato también abarcará los caminos Francés, de Invierno, Mozárabe-Vía de la Plata, Portugués y su variante por la Costa, Inglés, del Norte y Primitivo. La Administración autonómica vincula esta planificación con los preparativos del Xacobeo 2027 y con el incremento de la llegada de peregrinos a Compostela, que sitúa en torno al 8 por ciento.

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