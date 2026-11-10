La Xunta anima a participar en la propuesta de impulso de la octava reserva de la biosfera, entre Fisterra y Silleiro 

Vista del cabo Fisterra Darío Gómez

La Xunta anima a las entidades y personas interesadas en participar en la propuesta para impulsar la que sería la octava reserva de la biosfera de Galicia, entre los cabos Fisterra y Silleiro. El trámite de participación pública estará abierto hasta el 21 de noviembre.

El objetivo de la Consellería de Medio Ambiente es enriquecer el documento que será remitido al Gobierno central para su posterior tramitación ante la Unesco con las aportaciones y sugerencias de las administraciones, entidades y ciudadanos interesados en esta iniciativa.

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El documento, que está a disposición pública en la página de transparencia de la Xunta, es el resultado del trabajo técnico en el que participaron las tres universidades gallegas, el CSIC y otros centros tecnológicos y de investigación.

Asimismo, la candidatura recopiló hasta ahora más de 40 cartas de apoyo, entre las que destacan las recibidas por parte de 23 ayuntamientos del área de influencia del ámbito propuesto; de las diputaciones provinciales de A Coruña y de Pontevedra; de las tres universidades; del patronato del Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, y de las siete reservas de la biosfera ya declaradas.

También cuenta con el apoyo de entidades y asociaciones relacionadas con el sector pesquero y marisquero, con los que se mantuvieron diversas reuniones durante el proceso de preparación de la candidatura, dado que el ámbito de influencia de la nueva reserva concentra una importante actividad de estos sectores, que no se verían afectados por esta figura.

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El reconocimiento como Reserva de la biosfera, apunta la Xunta, tiene como objetivo "promover el equilibrio entre la preservación de los recursos naturales y el avance económico y social de esos entornos, junto con una función de conocimiento científico y apoyo logístico para alentar actividades de investigación, educación y formación para la conservación y el desarrollo sostenible".