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Fisterra

Regueifa y teatro amador, nuevas citas con la cultura en Cee 

El viernes 13 se proyectará el documental 'Ao son da nova regueifa', de Manolo Maseda y Saúl Rivas 

Diana Bergara
11/11/2026 21:35
Estreno en Carballo de 'Territorio Regueifa'
Estreno en Carballo de 'Territorio Regueifa', con Manolo Maseda, a la derecha
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El viernes 13 de noviembre se proyectará en Cee 'Ao son da nova regueifa', el documental de Manolo Maseda e Saúl Rivas, que propone un viaje en la búsqueda de puentes construidos entre la regueifa tradicional y sus expresiones más contemporáneas, ahondando en el proceso de recuperación y transformación de este arte de improvisación oral en Galicia. 

El recorrido atraviesa el país de norte a sur, se conocen nuevos regueifeiros que abren las puertas al mundo de repentismo y la creatividad y diversidad que caracteriza la regueifa en la actualidad. Al documental, que se proyectará a las 11.00 horas en el auditorio de la Casa de Cultura, asistirá alumnado de ESO y de Bachiller de los centros del municipio. Este documental recibió distintos premios y reconocimientos. 

La programación cultural continuará el sábado 14 con una nueva proyección del Ciclo de Teatro Amador (CITA). La agrupación Coles Teatro de Ourense pondrá en escena 'Os vellos non deben de namorarse, ou sí?', una versión libre de la emblemática obra de Castelao, con música en directo y un amplio reparto de actores bajo la dirección de Matilde Vázquez.

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