Casi 3.400 personas de una veintena de concellos practican actividades deportivas en Cee

El programa Deporte na Rúa el pasado verano en Cee IG

El Concello de Cee realiza un balance muy positivo del primer mes de funcionamiento del programa municipal “Móvete co Deporte en Cee”, que se lleva a cabo en colaboración con las entidades y clubes del municipio durante el curso 2026-2027. En total hay 3.369 personas que practican algún tipo de actividad físico deportiva a través de las escuelas deportivas, programas municipales y las entidades colaboradoras.

Aunque la mayor parte (2.182) proceden del concello ceense, también acuden de otros lugares próximos, hasta un total de dieciocho municipios diferentes. Después de Cee le siguen los concellos limítrofes de Corcubión (292) y Fisterra (246), hasta otros más lejanos como Santa Comba o Negreira.

Además de la elevada participación, estos datos ponen de manifiesto “a importante capacidade de atracción que exercen as escolas, programas e entidades deportivas do municipio sobre a poboación da Costa da Morte e doutras localidades da contorna”, subrayan desde el Concello. Estos datos no incluyen a personas que acuden al ámbito privado, por lo que este cifra es mucho mayor.

"O concello de Cee valora moi positivamente estes resultados, que evidencian a consolidación do programa “Móvete co deporte en Cee" e o compromiso tanto das entidades colaboradoras como da cidadanía coa práctica deportiva, a promoción da saúde e a adopción de hábitos de vida activos e saudables", añaden desde el departamento de Deportes.

En cuanto a la participación por sexos, se contabilizan 1.694 mujeres y 1.675 hombres, por lo que las cifras son muy similares. Por edades, 1.592 personas tienen menos de 18 años y 1.777 son mayores de edad.