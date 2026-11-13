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Fisterra

La tecnológica ceense Díxome entra en el grupo de empresas innovadoras y de alto rendimiento de Galicia

Reconocida por el Informe Ardán

Manuel Bermúdez BermúdezCee
13/11/2026 18:00
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Plantilla de Díxome en Cee
Cedida
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Crear tecnología para toda España sin que el talento local tenga que emigrar. Esa es la premisa con la que nació en 2010 en Cee Díxomedixome SL, una apuesta por la descentralización que acaba de ser avalada por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo con la concesión de dos indicadores Ardán 2026: Empresa Innovadora y Empresa de Alto Rendimiento.

Estos distintivos, elaborados con la Universidad de Vigo a partir de una auditoría de datos, sitúan a la firma en el reducido 2% de compañías gallegas que cumplen los criterios más exigentes de inversión en I+D y rentabilidad económica sostenida.

Para lograr este crecimiento, la compañía dividió su operativa manteniendo su alma en la comarca. Mientras el equipo comercial trabaja desde Vigo para abrir mercado, la totalidad del departamento técnico y de programación está en Cee y lo forman íntegramente profesionales de la Costa da Morte.

Desde este centro de producción en la villa ceense, el equipo diseña páginas web para empresas de todo el país y desarrolla software propio de gestión. Entre sus proyectos principales se encuentran Gesdix, enfocado a la automatización de procesos para pymes, y Alóxame, una plataforma integral para hoteles, albergues, casas vacacionales y gestores turísticos.

Desde la dirección de la empresa resumen el significado de este reconocimiento oficial: "O noso obxectivo sempre foi demostrar que desde un curruncho de Galicia se pode competir tecnoloxicamente a nivel estatal, creando emprego cualificado aquí para que a nosa xente non teña que marchar fóra".

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