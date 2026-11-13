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Fisterra

Pintado para el colegio Areouta de Sardiñeiro, en Fisterra 

Comenzaron las labores de limpieza en la fachada para su posterior pintado

Diana Bergara
13/11/2026 14:20
Comenzaron las obras para el pintado del centro
Comenzaron las tares de limpieza para el pintado de la fachada
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El colegio Areouta de Sardiñeiro, en el municipio de Fisterra, lucirá un nuevo aspecto con el pintado de la fachada. El Concello de Fisterra anunció que ya empezaron las tareas de limpieza para su posterior pintado y otros trabajos de acondicionamiento. 

Se trata de una actuación muy demandada por la comunidad educativa, debido al elevado estado de deterioro de la fachada externa.

Después de varias reuniones con la Consellería de Educación, las obras serán una realidad, indican desde el Concello, que agradecen a la Xunta que atendiese a las peticiones del Gobierno local. 

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