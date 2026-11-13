Pintado para el colegio Areouta de Sardiñeiro, en Fisterra 

Comenzaron las tares de limpieza para el pintado de la fachada CF

El colegio Areouta de Sardiñeiro, en el municipio de Fisterra, lucirá un nuevo aspecto con el pintado de la fachada. El Concello de Fisterra anunció que ya empezaron las tareas de limpieza para su posterior pintado y otros trabajos de acondicionamiento.

Se trata de una actuación muy demandada por la comunidad educativa, debido al elevado estado de deterioro de la fachada externa.

Después de varias reuniones con la Consellería de Educación, las obras serán una realidad, indican desde el Concello, que agradecen a la Xunta que atendiese a las peticiones del Gobierno local.