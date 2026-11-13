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Fisterra

Rosalía de Castro y García Lorca "se encuentran" en Muxía

Anxo Angueira y Antón Castro conversarán sobre estas dos figuras en el albergue Bela Muxía este sábado 14 de noviembre

Redacción Carballo
13/11/2026 12:06
Cartel del encuentro en Muxía
Cartel que anuncia el encuentro en el Bela Muxía
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El albergue Bela Muxía, en la localidad del mismo nombre, acoge este sábado 14 de noviembre un encuentro alrededor de dos nombres propios de la cultura, Rosalía de Castro y Federico García Lorca, "que dialogan a través de las palabras y la cultura". Será a las 18.00 horas, con entrada libre y gratuita. 

En el encuentro participarán Anxo Angueira, presidente de la Fundación Rosalía de Castro, y Antón Castro, historiador y crítico de arte natural de Muxía, que conversarán "sobre Rosalía, Lorca y Muxía". Desde el establecimiento invitan a acudir a este encuentro, que será una "oportunidad única para acercarnos a sus obras, descubrir conexiones y compartir una tarde de literatura en un lugar lleno de historias". Rosalía de Castro y García Lorca escribieron sobre Muxía y su popular romería de la Virxe da Barca. 

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