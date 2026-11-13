Rosalía de Castro y García Lorca "se encuentran" en Muxía

Cartel que anuncia el encuentro en el Bela Muxía EC

El albergue Bela Muxía, en la localidad del mismo nombre, acoge este sábado 14 de noviembre un encuentro alrededor de dos nombres propios de la cultura, Rosalía de Castro y Federico García Lorca, "que dialogan a través de las palabras y la cultura". Será a las 18.00 horas, con entrada libre y gratuita.

En el encuentro participarán Anxo Angueira, presidente de la Fundación Rosalía de Castro, y Antón Castro, historiador y crítico de arte natural de Muxía, que conversarán "sobre Rosalía, Lorca y Muxía". Desde el establecimiento invitan a acudir a este encuentro, que será una "oportunidad única para acercarnos a sus obras, descubrir conexiones y compartir una tarde de literatura en un lugar lleno de historias". Rosalía de Castro y García Lorca escribieron sobre Muxía y su popular romería de la Virxe da Barca.