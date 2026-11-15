Ciento cincuenta personas participaron en el fin de semana de experiencias guiadas de la CMAT

Una de las actividades realizadas Mont & Mar

Costa da Morte Asociación de Turismo (CMAT) ha cerrado con un balance positivo el programa de experiencias guiadas desarrollado durante este fin de semana, del 13 al 15 de noviembre. Un total de 150 personas participaron en las distintas actividades organizadas para descubrir el territorio desde perspectivas tan diversas como la naturaleza, el patrimonio, la cultura marinera, el artesanía y lo astroturismo.

La iniciativa, que se desarrolló como antesala al VI Encontro de Turismo da Costa da Morte, tuvo una buena acogida por parte del público, que mostró interés por las diferentes propuestas y completó las plazas disponibles en algunas de ellas.

A lo largo de las tres jornadas, las personas participantes pudieron acercarse a la actividad pesquera en la lonja de Malpica, descubrir el cielo nocturno desde Camariñas, conocer el trabajo artesanal de Nacho Porto en Carnota, recorrer la antigua factoría ballenera de Caneliñas, explorar el patrimonio histórico y arqueológico de Brandomil, descubrir la botánica y los aprovechamientos silvestres en A Laracha y conocer de primera mano el oficio del percebeiro en el cabo Roncudo, de la mano de Suso Lista.

Cancelación por la lluvia

El programa contemplaba también una ruta por la Senda del Xallas, en Mazaricos, que finalmente tuvo que ser cancelada debido a las intensas lluvias de las últimas horas, que dejaron el recorrido impracticable y sin las condiciones de seguridad necesarias para su desarrollo.

Esta actividad era, precisamente, la que contaba con un mayor número de inscripciones, con cerca de 50 personas previstas. A pesar de esta cancelación, las siete actividades que pudieron desarrollarse reunieron 150 participantes, una respuesta que confirma el interés por este tipo de experiencias, que permiten conocer la Costa da Morte desde una perspectiva diferente, en grupos reducidos y acompañados por profesionales y personas expertas del propio territorio.

La buena acogida de esta primera programación anima a la entidad a seguir organizando fines de semana temáticos con diferentes experiencias guiadas. Una línea de trabajo que la CMAT espera poder continuar desarrollando con el apoyo de la Diputación de A Coruña, a través de la línea de subvenciones DP0030/2026, ampliando las oportunidades para que tanto la población local como las personas visitantes puedan descubrir y conocer mejor el territorio.