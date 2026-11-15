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Fisterra

Protestas en Cee y Fisterra por los actos de campaña de Vox que acusa al BNG de intentar intimidar

A. Pérez Cavolo
15/11/2026 18:43
Decenas de personas protestaron este domingo por el acto electoral de Vox en Cee
Decenas de personas protestaron este domingo por el acto electoral de Vox en Cee
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Los actos de campaña de Vox en Cee y la presencia de José María Figaredo despertaron este domingo una ola de protestas por parte de varios colectivos del municipio. En la Praza 8 de Marzo, donde estaba instalada una mesa del partido, varias decenas de personas esperaban a Figaredo con una cacerolada y coreando consignas como “sacade a vosa merda da praza da muller”.

Uno de los primeros colectivos que anunció su rechazo al acto de Vox fue Buserana, que cuestionó tanto la presencia de la formación en la localidad como la utilización de un espacio público para desarrollar su actividad política. La asociación criticó especialmente que el partido celebrase un acto en el Aula da Confraría de Fisterra, teniendo en cuenta la presencia de trabajadores extranjeros en la flota pesquera del municipio.

La asociación feminista recordó que buena parte de los marineros que trabajan en Fisterra son de origen senegalés o de otras nacionalidades. La asociación acusó a Vox de defender políticas contrarias a sus derechos y cuestionó que se le facilitase un espacio institucional para celebrar una conferencia.

Manifestación en Fisterra contra Vox

El colectivo también expresó su rechazo a las posiciones del partido sobre la violencia machista, el aborto y otros derechos sociales. Criticó a quienes, a su juicio, pretenden limitar las libertades conquistadas por las mujeres y cuestionó las posiciones de Vox sobre la memoria histórica y la cultura. “Desde Buserana amosamos a nosa repulsa e que saiban que nos terán enfronte”, concluyó.

También mostraron sus rechazo al acto de Vox desde la asociación feminista Sonlilá“Somos respectuosas con tódalas ideas pero non podemos respetar a un partido que denigra as mulleres e quere quitar moitos dos dereitos que tanto nos custou acadar”, manifestó la asociación, que también cuestionó las posiciones de Vox sobre la violencia machista y los derechos reproductivos. Su comunicado concluyó con un llamamiento a la defensa de las libertades: “Querémonos libres!”. En la protesta de Cee también estaba presente la alcaldesa Margot Lamela y varias concejalas.

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Fisterra también se manifiesta contra Vox

Protestas contra Vox en FisterraVer más imágenes

En Fisterra también hubo protestas, aunque fueron muchas menos las personas que se reunieron para mostrar su rechazo al acto de Vox con consignas como “Fóra fascistas da nosa terra”, 

La protesta provocó una reacción del propio José María Figaredo, portavoz nacional de Economía, Energía y Desregulación de Vox, que publicó un vídeo en sus redes sociales y acusó al BNG de estar detrás de las movilizaciones contra su partido.

“Hoy en Cee, en la provincia de La Coruña, los que se hacen llamar demócratas y dicen defender la libertad… solo quieren imponer el miedo”, manifestó el dirigente, quien aseguró que los manifestantes pretendían impedir que los ciudadanos escuchasen las propuestas de su formación.

Figaredo fue más allá al responsabilizar directamente a los nacionalistas de los incidentes. “Cuando el BNG organiza un mitin nadie les dice nada. Cuando Vox quiere mostrar sus ideas, el BNG manda a sus milicias para sembrar el miedo y la violencia”, afirmó.

Cuando el BNG organiza un mitin nadie les dice nada. Cuando Vox quiere mostrar sus ideas, el BNG manda a sus milicias para sembrar el miedo y la violenciaJosé María Figaredo

El dirigente aseguró que su partido mantendría su actividad en Galicia pese a las protestas. “Nada, seguiremos en Cee, en Galicia y en la última plaza en la que tengamos que estar. No dejaremos de hablar y discrepar”, añadió.

En un comunicado remitido posteriormente, Vox reiteró sus acusaciones contra el BNG, al que atribuyó un intento de obstaculizar su campaña mediante movilizaciones que calificó de violentas. La formación sostuvo que continuará recorriendo Galicia para presentar sus propuestas a los ciudadanos.

Más allá de la polémica, Figaredo aprovechó su visita a A Coruña y a la Costa da Morte para abordar la situación del sector pesquero. El dirigente criticó las cuotas establecidas desde Bruselas, la regulación de la energía eólica marina y la entrada de productos del exterior, factores que, según su valoración, perjudican a los profesionales del mar.  Figaredo reivindicó “el derecho de la gente de los pueblos de España a ganarse el pan con el sudor de su frente” y a poder salir a faenar con su barco, “algo que no le hace mal a nadie”.

Figaredo ha denunciado que “el mar nos da el pan y la vida, y lo han convertido en una prueba tan complicada”. “Han fabricado un sistema inmanejable: impuestos, cuotas de autónomos, seguros de responsabilidad civil, seguros de responsabilidad personal, las cuotas pesqueras y los parques eólicos marinos que acaban con los caladeros”, ha señalado.

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El acto electoral de Vox en Cee, en imágenes

Decenas de personas protestaron este domingo por el acto electoral de Vox en CeeVer más imágenes

“Las cuotas desde Bruselas han matado al sector; la regulación de la eólica va a matar al sector y la regulación de entrada de producto desde fuera está matando al sector”, afirmó el portavoz de Vox, que defendió un cambio en las políticas pesqueras.

Figaredo también pidió el apoyo electoral para Manuel Fuentes, candidato de Vox por A Coruña, al sostener que el último escaño de la provincia se disputa entre su formación y el BNG. Según el dirigente, Fuentes permitiría trasladar al Congreso las reivindicaciones del campo y del mar gallegos.

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