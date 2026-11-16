A partir de la madruga de este miércoles habrá alerta naranja en las zonas costeras Mar Casal

La borrasca de este lunes dejó ráfagas de viento que superaron los 93 kilómetros por hora en algunos puntos de la Costa da Morte. Fue el caso de Vimianzo, cuya estación meteorológica registró rachas de 93,2 kilómetros. En la localidad carnotana de Lira se rozaron los 87 km/h y el tercer punto de la comarca en el que el viento sopló con más fuerza fue Santa Comba, en donde se llegó a los 71 km/h. Esta situación provocó algún que otro corte del suministro eléctrico a últimas horas de la tarde.

Por otra parte, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de un fenómeno meteorológico adverso que pondrá en nivel naranja al litoral gallego en la madrugada del miércoles, 18 de noviembre.

Según ha trasladado el 112 Galicia, la alerta afectará a partir de las primeras horas de la madrugada a los litorales de A Coruña, Pontevedra y Lugo. En el noroeste y oeste de A Coruña, el aviso estará vigente durante toda la jornada, desde las 00.00 hasta las 23.59 horas, por viento del oeste o suroeste de entre 50 y 61 km/h (fuerza siete) y mar combinada del noroeste con olas de entre cinco y seis metros.

En A Mariña lucense, el aviso comenzará a las 06.00 horas y se prolongará hasta las 23.59 horas, con las mismas condiciones meteorológicas. Por su parte, en el suroeste de A Coruña, las Rías Baixas y el Miño de Pontevedra, el aviso estará activo desde las 9.00 hasta las 23.59 horas por mar combinada del noroeste con olas de entre cinco y seis metros.

Igualmente, el nivel amarillo por precipitaciones continuará afectando a toda la provincia de Pontevedra, así como al Oeste, Suroeste e Interior de A Coruña. El 112 ha recordado que es necesario seguir las recomendaciones necesarias para evitar complicaciones relacionadas con la meteorología adversa, especialmente en las zonas costeras y en las áreas afectadas por el viento.