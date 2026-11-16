Vía libre ambiental para la nueva depuradora de Brens que saneará la ría de Cee y Corcubión

Vista de Brens, donde se construirá la depuradora David Cabezón

La nueva depuradora que pondrá fin a las décadas de contaminación de la ría de Cee y Corcubión supera uno de los principales trámites para su construcción. La Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade ha emitido un informe de impacto ambiental favorable al proyecto promovido por Augas de Galicia, que permitirá sustituir las actuales instalaciones, afectadas por deficiencias estructurales y una tecnología de tratamiento obsoleta. La resolución concluye que no se prevén efectos ambientales adversos significativos siempre que se cumplan las condiciones establecidas, por lo que descarta la necesidad de una evaluación ambiental ordinaria.

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La futura estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en la que se invertirán casi 14 millones de euros se levantará en Brens, sobre una superficie aproximada de 7.747 metros cuadrados. Estará situada junto a la planta actual, entre esta y las instalaciones industriales del puerto, en una zona próxima a la carretera AC-550. Su capacidad se ha calculado para atender las necesidades de saneamiento de unos 16.600 habitantes equivalentes hasta 2045, incluyendo las aguas residuales urbanas y las procedentes de la actividad industrial.

La actuación pretende resolver los problemas de un sistema que ya no puede tratar adecuadamente las aguas residuales generadas por la población actual ni las previstas para los próximos años. De hecho, el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) advierte de que la depuradora existente supone un riesgo ambiental por su ineficiencia y considera que su sustitución permitirá mejorar sustancialmente la calidad de los vertidos a la ría.

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El proyecto incorpora un sistema de tratamiento biológico que permitirá eliminar materia orgánica y nitrógeno, además de nuevas instalaciones para el tratamiento de lodos. Las aguas depuradas llegarán al mar mediante una conducción de unos 200 metros de longitud, ejecutada con perforación horizontal dirigida y equipada con diez difusores. Su trazado y punto de descarga se seleccionaron después de estudiar distintas alternativas y simular la dispersión de contaminantes en la ría.

La resolución establece numerosas condiciones para garantizar la protección ambiental durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones. Una de las principales es que la depuradora actual no podrá detener su actividad hasta que la nueva esté operativa, con el objetivo de evitar vertidos de aguas residuales sin tratar. También será obligatorio tramitar la correspondiente autorización de vertido, que determinará las condiciones en las que podrán descargarse las aguas depuradas.

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Otra exigencia es la retirada de las instalaciones de la antigua depuradora situadas en dominio público marítimo-terrestre. La demolición ya está contemplada y presupuestada en el proyecto. Asimismo, antes de ejecutar las obras deberá justificarse que la profundidad de la nueva conducción submarina y sus difusores evita el riesgo de que queden descalzados por el movimiento de las arenas del fondo marino.

La protección de los recursos pesqueros y marisqueros ocupa un lugar destacado entre los condicionantes. Intecmar considera que la nueva planta debería contribuir a mejorar la calidad microbiológica de los bancos de moluscos de la ría, aunque advierte de posibles afecciones temporales durante los trabajos. Por ello, será necesario controlar la calidad de las aguas, los sedimentos y las comunidades marinas próximas al punto de vertido, además de aplicar medidas para evitar la contaminación accidental.

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Las obras submarinas estarán sujetas a restricciones específicas. Antes de comenzar los trabajos deberá comprobarse que no haya cetáceos, tortugas o aves marinas que puedan resultar afectados. En caso de detectarse su presencia, las actuaciones tendrán que aplazarse hasta que desaparezca el riesgo. También deberán utilizarse técnicas que reduzcan el ruido submarino y extremarse las precauciones para evitar la dispersión de especies invasoras.

Los trabajos en el mar deberán realizarse en condiciones meteorológicas adecuadas, evitando situaciones de fuertes vientos o corrientes que impidan aplicar eficazmente las medidas de protección. Se establecerán controles de turbidez y, si se detectan alteraciones que puedan perjudicar al ecosistema, las obras tendrán que suspenderse o incorporar barreras de retención de sedimentos y otras medidas correctoras.

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La resolución también impone obligaciones para prevenir las molestias a la población. Durante la construcción y el funcionamiento deberán respetarse los límites de ruido, mientras que la futura depuradora contará con sistemas para reducir los olores procedentes del tratamiento de las aguas y los lodos. Se exigirán igualmente medidas para evitar emisiones de polvo, derrames de combustibles y filtraciones de sustancias contaminantes al terreno.

La ubicación de la nueva planta obliga además a adoptar medidas de integración paisajística. Los edificios deberán diseñarse con materiales, colores y una disposición que reduzcan su impacto visual desde la carretera AC-550 y los puntos de observación de la ría. El proyecto tendrá que completar el arbolado perimetral con especies autóctonas y limitar los movimientos de tierra.

Otro condicionante afecta al patrimonio histórico. Las obras se desarrollarán en el entorno de protección de las ruinas de la Salgadeira de Brens, un bien incluido en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia. Por este motivo, será necesario obtener una autorización específica de la Consellería competente antes de ejecutar las actuaciones.

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También deberá comprobarse previamente la ausencia de especies protegidas en las zonas de intervención. Si se detectan ejemplares que puedan resultar perjudicados, los trabajos no podrán comenzar o deberán paralizarse hasta que se determinen las medidas oportunas. El informe recomienda, además, evitar las actuaciones durante el período de cría de las aves, comprendido entre marzo y junio.

El proyecto tendrá que contar con un programa de vigilancia ambiental que permita controlar el cumplimiento de todas estas condiciones durante la construcción y la explotación. Este seguimiento incluirá la calidad de las aguas, los posibles efectos sobre los fondos marinos, el ruido, los olores y la gestión de residuos y lodos, con la obligación de adoptar nuevas medidas si aparecen impactos no previstos.