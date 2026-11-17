Playa de O Ézaro, en Dumbría EC

El conselleiro de Medio Ambiente, Nicolás Vázquez Iglesias, ha señalado que un total de 19 ayuntamientos costeros gestionarán en el próximo año 2027 los servicios de temporada en su litoral.

El Diario Oficial de Galicia publicó el pasado jueves el listado de estos municipios, entre los que se encuentra Dumbría, junto a Sanxenxo, Baiona, Cangas, O Grove, A Guarda, Marín, Nigrán, Soutomaior, Vigo, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa, Arteixo, Cabanas, A Coruña, Miño, Oleiros, O Porto do Son y Valdoviño.

La campaña de 2027, ha recordado, será más larga al coincidir la Semana Santa en el mes de marzo, por lo que, desde el 19 de marzo hasta el 31 de octubre, estos municipios gestionarán servicios como la instalación de terrazas, el funcionamiento de establecimientos expendedores de comidas y bebidas -chiringuitos- o el alquiler de equipaciones playeras como hamacas, sombrillas, hidropedales o canoas.

El conselleiro ha recordado que esta iniciativa por parte de las administraciones locales es posible tras el traspaso el año pasado a la comunidad autónoma de las funciones para la gestión del litoral. En este sentido, la Xunta asume por segundo año la tramitación directa de las peticiones de los ayuntamientos interesados en la explotación de los servicios de temporada y playa en zona de dominio público marítimo-terrestre de su término municipal.

Estos ayuntamientos tramitarán, por lo tanto, el procedimiento para la adjudicación a terceros de los servicios y actividades que se desarrollarán en esta franja de la costa, incluida la publicación de los correspondientes anuncios, con indicación en ellos de los plazos para la presentación de ofertas o solicitudes de participación.

Este lunes se abrió el plazo para que las personas físicas y jurídicas presenten sus solicitudes para la explotación de estos servicios de temporada en el resto de los ayuntamientos. Desde el pasado 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre está abierto el plazo para que los particulares o entidades soliciten la explotación de los servicios de temporada en la zona de servidumbre de protección.