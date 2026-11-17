Plano de una de las actuaciones proyectadas Concello de Fisterra

El Concello de Fisterra acaba de adjudicar el proyecto 'Mellora do firme en Sardiñeiro', en el que se contemplan actuaciones en la rúa da Praia, en Sardiñeiro, y en el camino que comunica Padrís con el municipio de Cee.

El proyecto fue adjudicado a Excavaciones Pose SL por un importe de 107.085 euros, IVA incluido. La empresa contará con un plazo de dos meses a partir de la firma del contrato para completar los trabajos.

La mejora se cofinanciará con una subvención de la Diputación da Coruña por valor de 58.719,90 euros y correspondiente al Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (POS+2024) y con otros 48.461,91 euros aportados por las arcas municipales.