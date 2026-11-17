Los visitantes junto a la emblemática figura del Vákner Cedida

Alumnado de 4º curso del Grado de Turismo de la Universidad de A Coruña visitó el pasado viernes el municipio de Dumbría, en un viaje promovido por el profesor Carlos Rodríguez Carro. Fueron recibidos por el alcalde, Raúl González, y la técnica de Turismo, Ada González.

La jornada comenzó con una visita al cementerio de colores de Dumbría, un recurso muy curioso y poco conocido. Continuó por Olveiroa y la huella del Camino de Santiago en esta zona, con visita al primer albergue público del municipio de la mano de su hospitalera, Purificación Carreira.

El recorrido continuó conociendo la figura del Vákner y la Fervenza do Ézaro, finalizando con una presentación más en detalle del turismo de Dumbría en el edificio Bitácora, donde estuvieron acompañados por David Carreira, concejal de Obras, Protección Civil y Medio Ambiente.