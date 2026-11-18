Mercado Solidario con ropa de segunda mano en Carballo IG

El pabellón municipal de Fisterra acoge el próximo sábado 21 de noviembre el primer Mercado de Outono de Roupa de Segunda Man. Estará abierto entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche.

Habrá una gran variedad de ropa y artículos de segunda mano para todos los gustos y edades, por lo que será una oportunidad perfecta para adquirir prendas y calzado a un buen precio, apostando así por un consumo más responsable y darles una segunda vida a las prendas.

Desde el Concello de Fisterra invitan a los vecinos a acercarse al mercado y recuerdan que "reutilizar tamén é unha forma de coidar o noso entorno".